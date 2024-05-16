Мостовой ответил, называл ли Медведев игроков «Зенита» импотентами

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поведении председателя правления клуба Александра Медведева после домашнего поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

Сообщалось, что глава клуба назвал игроков «импотентами».

Сам Медведев не подтвердил эту информацию.

– Были слухи, что после матча с ЦСКА в чемпионате Александр Медведев очень жестко с вами поговорил. Как было на самом деле?

– Этого вам никто не скажет. Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча.

Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи.

Ничего такого. Выиграл – похвалит, проиграл – поругает.

– Писали, что он даже назвал игроков импотентами.

– Такого точно не было. Все было нормально, обычный разговор.