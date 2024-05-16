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    • Мостовой ответил, называл ли Медведев игроков «Зенита» импотентами

    Мостовой ответил, называл ли Медведев игроков «Зенита» импотентами

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поведении председателя правления клуба Александра Медведева после домашнего поражения от ЦСКА (0:1) в 28-м туре РПЛ.

    – Были слухи, что после матча с ЦСКА в чемпионате Александр Медведев очень жестко с вами поговорил. Как было на самом деле?

    – Этого вам никто не скажет. Он заходил, мы поговорили. Он заходит после каждого матча.

    Конечно, команда проиграла. Это руководитель, который переживает за свою команду. Что, он должен нас по голове погладить? Что‑то сказал, но это обычные вещи.

    Ничего такого. Выиграл – похвалит, проиграл – поругает.

    – Писали, что он даже назвал игроков импотентами.

    – Такого точно не было. Все было нормально, обычный разговор.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    Mirak92
    1715864679
    Россия страна сильных!!!Одно го..но на вентилятор летит !
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    Айболид
    1715865201
    Понятно , про импотэнтов - фантазии секты "фсястрана" и их ручных писак .
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    СпорЦмен
    1715865635
    Да что их ругать, их уже пиз*деть пора!
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    Krics
    1715867457
    Зенит- позор российского футбола,ихмо.
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    Номэд
    1715869237
    Не импотентами, а петерастами назвал. И включил им Евровидение. Кстати, любимый конкурс спиртЦмента.
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