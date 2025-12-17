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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Череповец
Новости
€ 175 тыс
Череповец - новости команды
Череповец
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Металлург
Тренер:
Владислав Галкин
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«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Трансляция
«Луки-Энергия» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Луки-Энергия» – «Череповец»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Череповец» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.78
2025.09.22 09:32
«Луки-Энергия» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.09 08:53
«Череповец» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.4
2025.08.19 10:22
Прогноз на точный счет матча «Череповец» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 01 июня 2025
2025.05.31 11:29
Прогноз на точный счeт матча «Луки-Энергия» – «Череповец»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:03
«Иркутск» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.26 11:11
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