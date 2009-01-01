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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Череповец
Результаты
€ 175 тыс
Череповец - результаты матчей
Череповец
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Металлург
Тренер:
Владислав Галкин
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009
13.09 | 18:00
Череповец
3 : 2
Енисей-М
06.09 | 19:00
Чертаново
2 : 0
Череповец
30.08 | 18:00
Череповец
1 : 2
Космос
22.08 | 18:00
Динамо СПб
0 : 0
Череповец
09.08 | 14:00
Череповец
1 : 1
Спартак-2
02.08 | 17:00
Тверь
5 : 0
Череповец
26.07 | 18:00
Череповец
2 : 1
Искра
05.07 | 16:00
Луки-Энергия
3 : 0
Череповец
28.06 | 18:00
Череповец
0 : 2
Звезда
21.06 | 18:00
Торпедо Вл
1 : 0
Череповец
14.06 | 18:00
Череповец
1 : 2
Иркутск
07.06 | 17:00
Динамо Вг
2 : 2
Череповец
31.05 | 18:00
Череповец
1 : 0
Балтика-2
24.05 | 12:00
Енисей-М
4 : 2
Череповец
17.05 | 18:00
Череповец
1 : 3
Чертаново
11.05 | 13:00
Космос
1 : 3
Череповец
03.05 | 18:00
Череповец
1 : 0
Динамо СПб
19.04 | 12:00
Спартак-2
0 : 1
Череповец
12.04 | 14:00
Череповец
3 : 0
Тверь
04.04 | 14:00
Искра
1 : 2
Череповец
29.03 | 14:00
Череповец
0 : 2
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