Россия. Кубок. 2026/2027 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2026 Россия. Кубок. 2025/2026 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2. 2025 Россия. Кубок. 2024/2025 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009