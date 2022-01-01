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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Череповец
Состав
€ 175 тыс
Череповец - состав команды
Череповец
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Металлург
Тренер:
Владислав Галкин
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пыркин Андрей
Вра
37
-
13
Зыков Михаил
Вра
1830
-
54
Матюнин Никита
Вра
22
-
22
Ткачев Роман
Защ
20
-
2
Карамышев Михаил
Защ
25
-
18
Макласов Владимир
Защ
21
-
27
Гаджиев Даниял
Защ
23
-
15
Березов Давид
Защ
24
-
3
Ганус Валерий
Защ
27
-
21
Протопопов Дмитрий
Защ
38
-
15
Зыков Захар
Защ
-
96
Мальцев Руслан
Пол
23
€ 0.175 млн
17
Михайловский Рони
Пол
23
-
94
Малышев Данил
Пол
20
-
8
Усанов Алексей
Пол
25
-
11
Кульков Кирилл
Пол
22
-
47
Серебряков Дмитрий
Пол
23
-
10
Халыгов Эльнур
Нап
21
-
9
Айба Леон
Нап
22
-
Всего игроков: 19, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 2
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