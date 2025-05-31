01 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Череповцом» и «Сатурном». Оба коллектива находятся в разных частях таблицы и демонстрируют противоположные результаты. Хозяева борются за первую победу в сезоне, в то время как гости постепенно набирают обороты и уверенно чувствуют себя даже в выездных играх.

«Череповец»

«Череповец» переживает тяжелый период и замыкает турнирную таблицу с двумя очками после восьми туров. Команда не выигрывает уже девять матчей подряд, а в обороне наблюдаются серьезные проблемы – в последних пяти матчах пропущено девять мячей, в среднем 1.80 за игру. Отмечается также слабая реализация моментов – всего три гола в пяти встречах, что указывает на отсутствие атакующей эффективности.

Клуб пропускает в каждом из последних десяти матчей, и это может стать ключевым фактором в противостоянии с более организованным соперником. У команды отсутствует стабильность в центре поля, и защита регулярно даeт сбои, особенно во втором тайме матчей.

«Сатурн»

«Сатурн» находится в середине таблицы и демонстрирует хорошие показатели. После восьми туров у команды 11 очков. Несмотря на поражение в последнем матче со счeтом 1:2 от «Спартака-2», общая форма коллектива положительная. В последних пяти матчах команда забила девять голов и пропустила лишь четыре, что отражает сбалансированность между атакой и обороной.

Особенно стоит отметить, что «Сатурн» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных встреч, что говорит о хорошем умении играть вне родных стен. Команда активно использует фланговые атаки и быстрые выходы в контратаку, что может стать серьезной угрозой для нестабильной обороны «Череповца».

Факты о командах

«Череповец»

Не выигрывает в 9 последних матчах

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 1.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)

«Сатурн»

Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей

В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)

В среднем 0.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 3 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.33 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:0 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 43 тур Череповец 2 : 0 Сатурн Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 27 тур Сатурн 0 : 1 Череповец Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 11 тур Череповец 0 : 1 Сатурн

Прогноз на матч «Череповец» – «Сатурн»

С учeтом текущей формы команд, разницы в классе, стабильности «Сатурна» и проблем «Череповца» в атаке и обороне, стоит ожидать победы гостей. «Сатурн» показывает зрелую игру, умеет использовать слабости соперника и регулярно набирает очки в выездных матчах. «Череповец» вряд ли сможет противопоставить что-то серьeзное, особенно учитывая низкую результативность и постоянные ошибки в обороне.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки: