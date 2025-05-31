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Прогноз на точный счет матча «Череповец» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 01 июня 2025

31 мая 2025 11:08
Череповец - Сатурн
01 июн. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
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6.20
Точный счёт 0:2 в пользу «Сатурна»
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01 июня в рамках 10-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Череповцом» и «Сатурном». Оба коллектива находятся в разных частях таблицы и демонстрируют противоположные результаты. Хозяева борются за первую победу в сезоне, в то время как гости постепенно набирают обороты и уверенно чувствуют себя даже в выездных играх.

«Череповец»

«Череповец» переживает тяжелый период и замыкает турнирную таблицу с двумя очками после восьми туров. Команда не выигрывает уже девять матчей подряд, а в обороне наблюдаются серьезные проблемы – в последних пяти матчах пропущено девять мячей, в среднем 1.80 за игру. Отмечается также слабая реализация моментов – всего три гола в пяти встречах, что указывает на отсутствие атакующей эффективности.

Клуб пропускает в каждом из последних десяти матчей, и это может стать ключевым фактором в противостоянии с более организованным соперником. У команды отсутствует стабильность в центре поля, и защита регулярно даeт сбои, особенно во втором тайме матчей.

«Сатурн»

«Сатурн» находится в середине таблицы и демонстрирует хорошие показатели. После восьми туров у команды 11 очков. Несмотря на поражение в последнем матче со счeтом 1:2 от «Спартака-2», общая форма коллектива положительная. В последних пяти матчах команда забила девять голов и пропустила лишь четыре, что отражает сбалансированность между атакой и обороной.

Особенно стоит отметить, что «Сатурн» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных встреч, что говорит о хорошем умении играть вне родных стен. Команда активно использует фланговые атаки и быстрые выходы в контратаку, что может стать серьезной угрозой для нестабильной обороны «Череповца».

Факты о командах

«Череповец»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 1.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)

«Сатурн»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке (последние 5 игр)
  • В среднем 0.80 гола за матч в обороне (последние 5 игр)

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 43 тур
Череповец
2 : 0
12.05.2012
Сатурн
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 27 тур
Сатурн
0 : 1
08.09.2011
Череповец
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад, 11 тур
Череповец
0 : 1
11.06.2011
Сатурн

Прогноз на матч «Череповец» – «Сатурн»

С учeтом текущей формы команд, разницы в классе, стабильности «Сатурна» и проблем «Череповца» в атаке и обороне, стоит ожидать победы гостей. «Сатурн» показывает зрелую игру, умеет использовать слабости соперника и регулярно набирает очки в выездных матчах. «Череповец» вряд ли сможет противопоставить что-то серьeзное, особенно учитывая низкую результативность и постоянные ошибки в обороне.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Сатурна» – коэффициент 6.20
  • Победа «Сатурна» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.20
Точный счёт 0:2 в пользу «Сатурна»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Сатурн Череповец
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