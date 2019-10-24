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22.07.2019 17:32Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. На этой стадии «быки» сыграют с «Порту». Первый матч противостояния пройдет 6 или 7 августа в России, ответная игра состоится 13 августа в Португалии.
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02.07.2019 18:25Спартак на своeм официальном сайте объявил о продаже форварда Зе Луиша в «Порту». «Спартак» и «Порту» согласовали условия перехода нападающего Зе Луиша в португальский клуб. Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра.
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16.06.2019 10:30Московский «Спартак» пока отказывается продавать Зе Луиша в «Порту», сообщает португальский ресурс «Mais Futebol». «Порту» хочет взять Зе Луиша за 8 миллионов евро, в то время как «Спартак» не желает опускать сумму трансфера ниже 10 миллионов.
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14.03.2019 20:49
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26.01.2018 18:5515
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12.12.2016 19:34
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11.12.2016 14:29В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?4