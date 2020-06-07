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12.02.2016 17:00Много суперзвезд уехали в Китай за гигантской зарплатой, однако не все жаждут остаться там. Приветствуя трансфер Аарона Оланаре в ЦСКА из китайского «Гуанчжоу», «Бомбардир» вспоминает еще семь игроков, которых потянуло из Китая обратно в нормальный футбол.1
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30.01.2016 10:00«Мы молимся в надежде продать Пато. Его переход - провал». Самый переоцененный игрок современности уходит в «Челси»Десять лет назад Алешандре Пато творил на поле такое, что в нем видели будущее футбола. Из-за травм бразилец сиял все реже и уехал на родину. На три года о нем забыли. Теперь Пато возвращается в Европу, чтобы играть за «Челси». «Бомбардир» рассказывает, почему 26-летний форвард еще может догнать время.4