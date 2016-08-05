- 5 августа 2016
- 08:56 Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
- 01:19 Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли» 1
- 4 августа 2016
- 23:16 Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»
- 22:54 Кононов: «Доволен игрой футболистов «Краснодара» 1
- 21:30 Видео «Краснодар» – «Биркиркара». Все голы 4
- 21:19 Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию 7
- 18:41 «Краснодар» сыграет с «Биркиркарой» без Смолова и Мамаева 5
- 09:18 «Краснодар» постарается повторить успех первого матча с «Биркиркарой» 2
- 01:49 Главный тренер «Биркиркары»: «Хотим сыграть с «Краснодаром» на равных»
- 3 августа 2016
- 18:11 Кононов: «Замена Измайлову? У «Краснодара» мощная группа полузащиты» 1
- 29 июля 2016
- 07:12 Смолов: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном стал на порядок сильнее» 5
- 06:00 Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы» 27
- 28 июля 2016
- 22:25 Видео «Биркиркара» – «Краснодар». Все голы 10
- 22:22 Лига Европы. «Краснодар» в гостях крупно обыграл «Биркиркару» 5
- 20:01 «Биркиркара» – «Краснодар». Измайлов, Смолов и Ари – в стартовом составе гостей 3
- 19:45 «Биркиркара» примет на своем поле «Краснодар» 4
- 25 июля 2016
- 14:17 Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
- 23 июля 2016
- 10:23 Кононов: «Нам будет непросто в матче с «Биркиркарой» 4