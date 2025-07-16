Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Биркиркара
Новости
€ 300 тыс
Биркиркара - новости команды
Биркиркара
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Прогноз на точный счeт матча «Петрокуб» – «Биркиркара»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:40
Мартынович: «Думаю, результат матча всем понравился»
2016.08.05 08:56
Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
1
Сергей Петров: «Не знаю, откуда взялась информация про допинг. Я «чистый»
2016.08.04 23:16
Кононов: «Доволен игрой футболистов «Краснодара»
2016.08.04 22:54
1
Видео
«Краснодар» – «Биркиркара». Все голы
2016.08.04 21:30
4
Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию
2016.08.04 21:19
7
«Краснодар» сыграет с «Биркиркарой» без Смолова и Мамаева
2016.08.04 18:41
5
«Краснодар» постарается повторить успех первого матча с «Биркиркарой»
2016.08.04 09:18
2
Главный тренер «Биркиркары»: «Хотим сыграть с «Краснодаром» на равных»
2016.08.04 01:49
Кононов: «Замена Измайлову? У «Краснодара» мощная группа полузащиты»
2016.08.03 18:11
1
Смолов: «Краснодар» по сравнению с прошлым сезоном стал на порядок сильнее»
2016.07.29 07:12
4
Кононов: «Думаю, «Краснодар» созрел для итоговой победы в Лиге Европы»
2016.07.29 06:00
27
Видео
«Биркиркара» – «Краснодар». Все голы
2016.07.28 22:25
10
Лига Европы. «Краснодар» в гостях крупно обыграл «Биркиркару»
2016.07.28 22:22
5
«Биркиркара» – «Краснодар». Измайлов, Смолов и Ари – в стартовом составе гостей
2016.07.28 20:01
3
«Биркиркара» примет на своем поле «Краснодар»
2016.07.28 19:45
3
Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
2016.07.25 14:17
Кононов: «Нам будет непросто в матче с «Биркиркарой»
2016.07.23 10:23
4
Лига Европы. Стали известны все пары 3-го раунда квалификации
2016.07.22 01:00
9
Лига Европы. «Биркиркара» выбила «Хартс» и стала соперником «Краснодара»
2016.07.21 23:58
11
Кононов: «Краснодару» лучше сыграть в ЛЕ с шотландцами»
2016.07.16 23:28
2
«Спартак» в ЛЕ сыграет с «Клифтонвиллом» или АЕКом, «Краснодар» – с «Хартсом» или «Биркиркарой»
2016.07.15 14:20
12
«Вест Хэм» победил мальтийский клуб только в серии пенальти
2015.07.24 00:48
3
Главные новости
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
1
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
4
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
6
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
Вчера, 22:59
2
ЦСКА сделал 15-миллионное предложение по форварду
Вчера, 22:35
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+