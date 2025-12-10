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Кр. Советов (мол)
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Кр. Советов (мол) - новости команды
Самара
Россия. МФЛ
Стадион:
Металлург, 2-е поле
Сайт:
http://www.kc-camapa.ru
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Крылья Советов»
2018.07.31 12:55
Молодежное первенство. «Крылья Советов» и «Терек» победителя не выявили
2017.05.20 19:04
Молодежное первенство. «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов»
2017.05.12 15:57
Молодежное первенство. «Урал» ввосьмером победил «Крылья Советов»
2017.05.08 12:40
1
Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Оренбург», «Ростов» оказался сильнее «Амкара»
2017.04.30 14:54
Молодежное первенство. «Арсенал» победил «Крылья Советов», ЦСКА взял верх над «Локомотивом»
2017.04.25 13:56
Молодежное первенство. «Крылья Советов» одолели «Рубин», «Томь» сыграла вничью с «Оренбургом»
2017.04.22 14:59
Молодежное первенство. «Крылья Советов» и «Амкар» сыграли вничью
2017.04.07 18:13
Молодежное первенство. ЦСКА нанес поражение «Крыльям Советов»
2017.04.01 15:58
2
Молодежное первенство. «Краснодар» вырвал победу над «Уфой», «Крылья Советов» переиграли «Ростов»
2017.03.18 14:56
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Томь» и другие результаты
2017.03.10 15:50
Молодежное первенство. «Локомотив» отправил в ворота «Крыльев Советов» семь безответных голов
2017.03.04 14:04
Молодежное первенство. «Краснодар» уступил «Крыльям Советов»
2016.12.04 18:57
Молодежное первенство. «Спартак» обыграл «Крылья Советов», «Локомотив» одолел «Томь»
2016.11.30 14:56
Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Томь»
2016.11.26 15:13
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов»
2016.11.19 19:50
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Арсенал», «Крылья Советов» уступили «Анжи»
2016.09.30 16:36
2
Молодежное первенство. «Амкар» и «Крылья Советов» сыграли вничью
2016.09.25 14:57
Молодежное первенство. ЦСКА впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Крыльями Советов»
2016.09.18 12:46
Молодежное первенство. ЦСКА выиграл у «Терека», продлив серию побед до шести матчей
2016.09.09 14:34
Молодежное первенство. «Крылья Советов» вырвали победу у «Уфы»
2016.08.25 17:54
Молодежное первенство. «Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов»
2016.08.20 16:52
Молодежное первенство. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Краснодаром»
2016.08.13 13:52
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