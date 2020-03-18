- 18 марта 2020
- 15:12 Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу 2
- 15 марта 2020
- 14:43 Видео Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой 9
- 26 октября 2019
- 21:10 Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер 8
- 26 августа 2018
- 10:55 Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов» 1
- 19 августа 2018
- 12:17 Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов» 1
- 12 августа 2018
- 13:25 Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
- 4 августа 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
- 31 июля 2018
- 12:55 Молодежное первенство. ЦСКА победил «Крылья Советов»
- 20 мая 2017
- 19:04 Молодежное первенство. «Крылья Советов» и «Терек» победителя не выявили
- 17 мая 2017
- 11:58 Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
- 12 мая 2017
- 15:57 Молодежное первенство. «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов»
- 8 мая 2017
- 12:40 Молодежное первенство. «Урал» ввосьмером победил «Крылья Советов» 1
- 30 апреля 2017
- 14:54 Молодежное первенство. «Крылья Советов» обыграли «Оренбург», «Ростов» оказался сильнее «Амкара»