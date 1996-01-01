Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
Россия. МФЛ (2022/2023)
|5 тур
|14 апреля, пятница
|12:00
|Химки (мол)
|1:0
|Кр. Советов (мол)
|6 тур
|21 апреля, пятница
|00:00
|Кр. Советов (мол)
|Сочи (мол)
|7 тур
|28 апреля, пятница
|00:00
|Факел (мол.)
|Кр. Советов (мол)
|8 тур
|5 мая, пятница
|00:00
|Кр. Советов (мол)
|Ахмат (мол)
|9 тур
|12 мая, пятница
|00:00
|Академия Кубань
|Кр. Советов (мол)
|10 тур
|19 мая, пятница
|00:00
|Кр. Советов (мол)
|Химки (мол)