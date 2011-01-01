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Кр. Советов (мол)
Результаты
Кр. Советов (мол) - результаты матчей
Самара
Россия. МФЛ
Стадион:
Металлург, 2-е поле
Сайт:
http://www.kc-camapa.ru
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Чемпионат России. Молодежное первенство. 2009
21.11 | 17:00
Спартак М (мол)
2 : 1
Кр. Советов (мол)
08.11 | 13:00
Кр. Советов (мол)
3 : 4
Урал (мол)
31.10 | 17:00
Зенит (мол)
3 : 0
Кр. Советов (мол)
24.10 | 13:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Сочи (мол)
17.10 | 15:00
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
Кр. Советов (мол)
03.10 | 15:00
Кр. Советов (мол)
0 : 1
Локомотив (мол)
26.09 | 15:00
Рубин (мол)
0 : 1
Кр. Советов (мол)
19.09 | 13:00
Кр. Советов (мол)
2 : 0
Балтика (мол)
12.09 | 15:00
Кр. Советов (мол)
0 : 3
ЦСКА (мол)
29.08 | 15:00
Акрон - Академия им. Коноплева
1 : 0
Кр. Советов (мол)
22.08 | 15:00
Кр. Советов (мол)
2 : 2
Факел (мол)
14.08 | 15:00
Динамо (мол)
1 : 0
Кр. Советов (мол)
08.08 | 15:00
Кр. Советов (мол)
1 : 2
Ростов (мол)
01.08 | 17:00
Ахмат (мол)
2 : 1
Кр. Советов (мол)
25.07 | 17:00
Кр. Советов (мол)
0 : 4
Краснодар (мол)
18.07 | 13:00
Урал (мол)
2 : 4
Кр. Советов (мол)
11.07 | 17:00
Кр. Советов (мол)
2 : 3
Спартак М (мол)
04.07 | 17:00
Кр. Советов (мол)
1 : 4
Зенит (мол)
27.06 | 19:00
Сочи (мол)
3 : 1
Кр. Советов (мол)
20.06 | 17:00
Кр. Советов (мол)
3 : 3
Нижний Новгород (мол)
16.05 | 15:00
Локомотив (мол)
5 : 1
Кр. Советов (мол)
09.05 | 15:00
Кр. Советов (мол)
0 : 2
Рубин (мол)
02.05 | 17:00
Балтика (мол)
1 : 4
Кр. Советов (мол)
25.04 | 15:00
ЦСКА (мол)
3 : 4
Кр. Советов (мол)
18.04 | 13:00
Кр. Советов (мол)
1 : 4
Акрон - Академия им. Коноплева
11.04 | 13:00
Факел (мол)
2 : 1
Кр. Советов (мол)
04.04 | 13:00
Кр. Советов (мол)
1 : 1
Динамо (мол)
28.03 | 15:00
Ростов (мол)
2 : 0
Кр. Советов (мол)
14.03 | 15:00
Кр. Советов (мол)
3 : 0
Ахмат (мол)
07.03 | 15:00
Краснодар (мол)
2 : 2
Кр. Советов (мол)
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