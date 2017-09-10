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18.02.2017 10:00Если бы в Бундеслиге не появился разрушающий все на своем пути «Лейпциг», главной сенсацией немецкого сезона стал бы «Айнтрахт». Данил Замалетдинов рассказывает, как клуб из Франкфурта весной чуть не вылетел, а сейчас метит в Лигу чемпионов.5
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11.02.2017 23:00Де Хеа остается приоритетным вариантом для «Реала». Ари покинет «Краснодар» ради китайского клуба. «Манчестер Юнайтед» набрал 2000 очков в Премьер-лиге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
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