Развеселый Лено и еврокубковый «Ингольштадт». Главные события 5-го тура немецкой Бундеслиги

Тренер – «самоубийца», претенденты на чемпионство и очередное недоразумение от «Байера». «Бомбардир» - о том, ради чего стоило смотреть 5-й тур Бундеслиги.

Тренер – «самоубийца», претенденты на чемпионство и очередное недоразумение от «Байера». «Бомбардир» - о том, ради чего стоило смотреть 5-й тур Бундеслиги.

Фавр выбил под собой стул

Так и просится на ум припев из песни Стаса Михайлова. Ну, из той, что про уход из чьей-то жизни и прочее. Футболисты «Боруссии М» старт сезона не просто провалили: из участника еврокубков они в одночасье превратились в самых явных кандидатов на вылет из Бундеслиги. Тут волей-неволей начнешь верить во всю эту чепуху со сглазами и порчей – просто так столь разительные перемены не происходят.

Но у Люсьена Фавра гладбахскому феномену есть вполне себе логичное обоснование – в команде назрела необходимость перемен. А, как известно, если хочешь что-то менять, начни с себя. Вот он и начал, подав прошение об отставке сразу же после субботнего поражения от «Кельна». Пятого подряд, к слову.

А ведь проиграли чисто тактически: «козлы» отдали мяч гостям, но те устрицу из панциря выковырять не сумели, как ни бились. А хозяевам хватило лишь одной результативной контратаки, чтобы заставить Менхенгладбах рыдать. Чисто тренерская оплошность.

И тем логичнее было бы расстаться полюбовно и друг друга не мучить. Но в «Боруссии» тело предыдущих успехов решили эксгумировать, отклонив прошение Фавра. Сослались при этом боссы черно-белых на доверие и надежду, хотя куда вероятнее, что подходящего коня на переправе найти в нынешних условиях невозможно – решили доковылять дистанцию на издыхающей кобыле. Причем даже не в метафорическом смысле.

«Байер» дал концерт в Дортмунде

Нынешний сезон в Бундеслиге похож на срез всех капиталистических слоганов – даже последние могут стать первыми, а первые – последними. Работает, как часы из близлежащей Швейцарии. «Байер» начал текущий розыгрыш неплохо, но затем пошел по накатанной, долетев в итоге до Дортмунда.

Там коллектив Роджера Шмидта звонко оконфузился. Чудеса начались буквально с первого гола: в контратаке Хофманн пронесся от одного края поля до другого, где Лено на выходе сотворил что-то непонятное, пролетев мимо мяча. Словом, преград у дортмундца не было – тот спокойно отправил мяч в опустевшие ворота.

Далее Синдзи Кагава, как на тренировке, прошел сквозь защитников и легонько покатил футбольный снаряд в сетку – гол. Ну а затем не совсем логичный пенальти и 3:0. И если дальше все пойдет в таком же ключе, то в Германии одной отставкой станет больше.

«Ингольштадт» рвется в еврокубки

Удивительная команда во всех отношениях. Вот уж не знаем, что там подмешивает в еду своим ребятам Ральф Хазенхюттль, но это работает: на старте сезона «Ингольштадт» закрепился в шестерке сильнейших, имея при этом в активе лишь три забитых гола.

На сей раз под пресс дебютантов лиги попал «Вердер». Тот самый «Вердер», который еще недавно соперников разделывал под орех. «Черные» в гостях предложили сопернику открытый футбол, и хозяева с ритмом в конечном итоге не справились – пенальти, заработанный под занавес встречи, принес команде из одноименного города очередные три очка.

Определились главные претенденты на «Салатницу»

Кого угодно ожидали увидеть в этом списке, но только не «Шальке». Как-то перед началом сезона веры в молодого тренера «горняков» Андре Брайтенрайтера особой не было, а он взял и кое-что сумел. В частности, обыграть в этом туре «Штутгарт».

Так себе достиженьице, скажем прямо. Но это если смотреть в турнирную таблицу, чего в данном случае делать категорически не советуем. «Шваабы» - одна из самых невезучих команд текущего розыгрыша. Они зачастую открывают счет, играют раскованнее соперника, много создают, но при этом оголяют тылы, чем и пользуются оппоненты.

Ровно такой же сценарий в воскресенье и повторился. «Штутгарт» был хорош, однако «Шальке» стоило лишь однажды напрячься, чтобы результат матча облечь в свою форму. Не самая выдающаяся, но все-таки победа, которая позволяет сине-белым быть в четверке.

Продолжила свое восхождение к вершине и мюнхенская «Бавария». «Дармштадт» пытался, но машина быстрее велосипеда, поэтому молча констатируем – 3:0. А вот «Вольфсбург», похоже, после потери Де Брюйне особо не скучает. Давеча на одной ноге ЦСКА в Лиге Чемпионов обыграли, а теперь вот под каток попала берлинская «Герта». И несмотря на безоблачную победу, Хеккинг все-таки остался недоволен. Но не всей командой, а конкретно Басом Достом, который по мнению тренера слишком много времени сейчас уделяет собственным хотелкам, забывая про командные нужды. Но вся эта история не помешала «Вольфсбургу» сохранить за собой третью позицию.

Символическая сборная

Все результаты 5-го тура немецкой Бундеслиги:

«Майнц» - «Хоффенхайм» - 3:1

«Вольфсбург» - «Герта» - 2:0

«Гамбург» - «Айнтрахт» - 0:0

«Вердер» - «Ингольштадт» - 0:1

«Кельн» - «Боруссия М» - 1:0

«Дармштадт» - «Бавария» - 0:3

«Штутгарт» - «Шальке» - 0:1

«Боруссия Д» - «Байер» - 3:0

«Аугсбург» - «Ганновер» - 2:0