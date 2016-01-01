Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
3
9
15
6
4
0
2
11
5
6
12
6
3
0
3
8
10
-2
9
6
0
0
6
1
14
-13
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
6
7
15
6
5
0
1
25
4
21
15
6
1
0
5
2
17
-15
3
6
1
0
5
5
18
-13
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
6
3
11
6
3
2
1
16
8
8
11
6
1
4
1
5
4
1
7
6
0
2
4
2
14
-12
2
Группа D
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
2
1
7
5
2
11
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
0
1
5
4
13
-9
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
23
6
17
12
6
2
3
1
12
12
0
9
6
1
3
2
9
13
-4
6
6
0
3
3
3
16
-13
3
Группа F
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
5
9
15
6
4
0
2
9
9
0
12
6
2
0
4
11
11
0
6
6
1
0
5
5
14
-9
3
Группа G
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
11
5
6
14
6
3
1
2
15
10
5
10
6
2
1
3
10
11
-1
7
6
0
2
4
6
16
-10
2
Группа H
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
15
4
11
16
6
4
1
1
17
7
10
13
6
0
2
4
2
17
-15
2
6
0
2
4
7
13
-6
2
Команда
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
0
1
7
2
5
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
1
5
-4
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
3
0
0
15
1
14
9
3
0
0
3
1
9
-8
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
1
2
0
10
4
6
5
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
12
2
10
7
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
2
0
7
3
4
5
3
0
2
1
2
9
-7
2
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
0
1
8
5
3
6
3
1
0
2
3
7
-4
3
Группа 6
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
6
3
6
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
0
3
2
9
-7
0
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
1
0
7
3
4
7
3
0
1
2
1
10
-9
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Команда
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
2
3
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
0
3
0
9
-9
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
2
0
1
10
3
7
6
3
1
0
2
1
8
-7
3
3
1
0
2
4
10
-6
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
0
3
0
1
1
0
3
3
0
1
2
1
8
-7
1
Группа 3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
0
3
2
8
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
11
4
7
5
3
0
2
1
4
8
-4
2
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
2
10
-8
1
Группа 5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
9
4
5
6
3
1
0
2
2
6
-4
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 6
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
7
-3
2
Группа 7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
10
4
6
6
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире