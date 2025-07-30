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Хорватия. Футбольная лига
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Хайдук
Новости
€ 24 млн
Хайдук - новости команды
Сплит
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Полюд
Сайт:
http://www.hajduk.hr/
Тренер:
Гонсало Гарсия
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Результаты
Расписание
Таблица
«Ракув» – «Хайдук Сплит»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Фото
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
«Хайдук Сплит» – «Ракув»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Хайдук Сплит» – «Жальгирис Вильнюс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Жальгирис» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Жальгирис Вильнюс» – «Хайдук»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Трансляция
«Пафос» – «Хайдук»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Пафос» – «Хайдук»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
«Хайдук» – «Зиря»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.82
2025.07.30 10:29
«Зиря» – «Хайдук Сплит»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.35
2025.07.22 08:31
Ракитич завершил карьеру в 37 лет
2025.07.02 23:23
Сборную Италии будет тренировать чемпион мира 2006 года
2025.06.10 19:07
Фото
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Фото
Гаттузо избавился от бороды после 20 лет ношения
2024.12.11 21:34
Фото
36-летний Ракитич вернулся в Европу – в клуб Гаттузо
2024.07.21 13:40
2
Клуб Гаттузо рассчитывает подписать 36-летнего Ракитича
2024.06.30 12:34
Фото
Хорватский клуб назначил Гаттузо
2024.06.12 22:22
1
Перишич будет зарабатывать в новом клубе 1 евро в месяц
2024.01.20 10:35
6
Фото
34-летний Перишич вернулся в родной клуб
2024.01.19 17:39
«Тоттенхэм» оформил трансфер на 2025-й год
2023.09.25 20:44
Фото
Новый спонсор «Хайдука» связан с Россией: клуб выбирал между «Газпромом» и «Лукойлом»
2023.08.05 15:08
1
«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ
2023.07.10 10:33
1
Финалист ЧМ-2018 объявил о завершении карьеры
2023.05.29 22:50
«Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Год назад его купили у ЦСКА за 30 миллионов
2022.06.18 09:26
8
«Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
2022.05.26 23:21
Фото
34-летний Калинич расторг контракт с «Вероной» и вернулся в «Хайдук»
2022.02.07 08:51
Калинич спустя 13 лет может вернуться в «Хайдук»
2022.01.16 09:34
4
Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России
2021.09.09 23:04
9
Агент Биука: «Могу подтвердить только интерес со стороны «Локомотива»
2021.09.04 18:30
1
Jutarnji List: «Локомотив» предлагал 10 миллионов за вингера «Хайдука» Биука
2021.09.04 17:00
2
1
2
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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