- 18 июня 2022
- 09:26 «Вест Хэм» готов отдать Влашича в аренду. Год назад его купили у ЦСКА за 30 миллионов 8
- 26 мая 2022
- 23:21 «Хайдук» – обладатель Кубка Хорватии
- 7 февраля 2022
- 08:51 Фото 34-летний Калинич расторг контракт с «Вероной» и вернулся в «Хайдук»
- 16 января 2022
- 09:34 Калинич спустя 13 лет может вернуться в «Хайдук» 4
- 9 сентября 2021
- 23:04 Смольников летом отказал «Хайдуку». Он не решился уезжать из России 12
- 4 сентября 2021
- 18:30 Агент Биука: «Могу подтвердить только интерес со стороны «Локомотива» 1
- 17:00 Jutarnji List: «Локомотив» предлагал 10 миллионов за вингера «Хайдука» Биука 2
- 13 июля 2020
- 20:57 Sport24: «Локомотив» интересуется вратарем «Аякса» Котарски и защитником «Хайдука» Чолиной 6
- 29 июня 2019
- 21:30 Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
- 15 марта 2019
- 00:17 Фото Нападающий «Хайдука»-U19 получил красную карточку за празднование гола жестом Симеоне и Роналду 4
- 17 января 2019
- 12:59 «Манчестер Сити» предложил «Хайдуку» 7 миллионов за 18-летнего хавбека Палаверсу 1
- 15 сентября 2018
- 06:55 Де Лаурентис может купить «Хайдук». Итальянец уже владеет «Наполи» и «Бари»
- 27 августа 2018
- 13:38 Фото «Ахмат» объявил о переходе двух футболистов 6
- 24 августа 2018
- 23:20 Dalmatinski Portal: «Ахмат» завтра представит защитника Нижича 1
- 10 марта 2018
- 12:25 «Реал» хочет приобрести 21-летнего голкипера «Хайдука» Летицу
- 18 августа 2017
- 19:29 Пашалич: «В 17 лет мог перестать играть из-за болезни» 1
- 00:45 Видео Хорватские болельщики устроили беспорядки на матче «Эвертон» – «Хайдук» 1
- 14 марта 2017
- 15:52 Видео Фанат «Хайдука» пытался напасть на арбитра с железным прутом 1
- 24 января 2017
- 14:22 «Анжи» просматривает защитника «Хайдука» 2
- 16 августа 2016
- 22:18 «Фиорентина» приобрела бывшего защитника «Ростова»
- 14 августа 2016
- 09:48 «Зенит-2»: «Гасилин в «Хайдуке»? На данный момент он игрок нашего клуба» 2
- 9 августа 2016
- 18:56 «Хайдук» проявляет интерес к Гасилину 1
- 4 июня 2016
- 20:17 Бывший полузащитник «Локомотива» пополнит ряды «Хайдука» 4
- 25 апреля 2016
- 09:13 «Лестер» нацелился на хавбека «Хайдука» 1
- 31 января 2016
- 12:32 Агент Милевского: «Ждем окончательного решения одного европейского клуба»
- 21 января 2016
- 17:16 Фахриев: «Цакташ - один из лучших молодых игроков чемпионата Хорватии» 1
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- 18 января 2016
- 17:17 «Рубин» не смог подписать Мочинича
- 17 января 2016
- 14:25 Хавбек «Хайдука» перейдет в «Рубин»