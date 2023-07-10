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    • «Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ

    «Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ

    «Газпром» может стать новым спонсором «Хайдука» из города Сплит.

    Российская компания уже сделала официальное предложение о сотрудничестве.

    Цель «Газпрома» – сделать «Хайдук» сильнейшим клубом в Хорватии.

    В случае достижения договоренности «Газпром» выделит на летние трансферы 30 миллионов евро.

    Планируется, что «Хайдук» подпишет как минимум трех звeздных футболистов, один из них – Иван Перишич, побеждавший в Лиге чемпионов с «Баварией».

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    Источник: твиттер главреда Sports Digitale Ягиза Сабунчуглу

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1953

      Болотоход 1 час назад

      А помойка все дуркует! Опять задумали махинации какие то)))
      У нас клубы разваливаются а те народные деньги суют куда попало!
      Стыдно стране за нищих))

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