«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ

А помойка все дуркует! Опять задумали махинации какие то)))
У нас клубы разваливаются а те народные деньги суют куда попало!
Стыдно стране за нищих))
«Газпром» может стать новым спонсором «Хайдука» из города Сплит.
Российская компания уже сделала официальное предложение о сотрудничестве.
Цель «Газпрома» – сделать «Хайдук» сильнейшим клубом в Хорватии.
В случае достижения договоренности «Газпром» выделит на летние трансферы 30 миллионов евро.
Планируется, что «Хайдук» подпишет как минимум трех звeздных футболистов, один из них – Иван Перишич, побеждавший в Лиге чемпионов с «Баварией».