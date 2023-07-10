«Газпром» заинтересован в спонсировании хорватского клуба: компания обещает усилить состав победителем ЛЧ

«Газпром» может стать новым спонсором «Хайдука» из города Сплит.

Российская компания уже сделала официальное предложение о сотрудничестве.

Цель «Газпрома» – сделать «Хайдук» сильнейшим клубом в Хорватии.

В случае достижения договоренности «Газпром» выделит на летние трансферы 30 миллионов евро.

Планируется, что «Хайдук» подпишет как минимум трех звeздных футболистов, один из них – Иван Перишич, побеждавший в Лиге чемпионов с «Баварией».