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Хорватия. Футбольная лига
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Хайдук
Расписание
€ 24 млн
Хайдук - расписание матчей
Сплит
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Полюд
Сайт:
http://www.hajduk.hr/
Тренер:
Гонсало Гарсия
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
20.09 | 18:00
Риека
- : -
Хайдук
10.10 | 18:00
Хайдук
- : -
Динамо Загреб
15.10 | 19:45
Хайдук
- : -
Аякс
17.10 | 18:00
Хайдук
- : -
Вараждин
22.10 | 22:00
Тун
- : -
Хайдук
24.10 | 18:00
Истра 1961
- : -
Хайдук
31.10 | 19:00
Хайдук
- : -
Горица
05.11 | 20:45
Линкольн
- : -
Хайдук
07.11 | 19:00
Осиек
- : -
Хайдук
21.11 | 19:00
Хайдук
- : -
Локомотива
26.11 | 23:00
Хайдук
- : -
Сент-Труйден
28.11 | 19:00
Хайдук
- : -
Рудеш
05.12 | 19:00
Славен Белупо
- : -
Хайдук
10.12 | 23:00
Хайдук
- : -
Нордшелланд
12.12 | 19:00
Хайдук
- : -
Риека
17.12 | 23:00
Мидтьюлланд
- : -
Хайдук
19.12 | 19:00
Динамо Загреб
- : -
Хайдук
23.01 | 19:00
Вараждин
- : -
Хайдук
30.01 | 19:00
Хайдук
- : -
Истра 1961
06.02 | 19:00
Горица
- : -
Хайдук
13.02 | 19:00
Хайдук
- : -
Осиек
20.02 | 19:00
Локомотива
- : -
Хайдук
27.02 | 19:00
Рудеш
- : -
Хайдук
06.03 | 19:00
Хайдук
- : -
Славен Белупо
13.03 | 19:00
Риека
- : -
Хайдук
20.03 | 19:00
Хайдук
- : -
Динамо Загреб
03.04 | 18:00
Хайдук
- : -
Вараждин
10.04 | 18:00
Истра 1961
- : -
Хайдук
17.04 | 18:00
Хайдук
- : -
Горица
24.04 | 18:00
Осиек
- : -
Хайдук
01.05 | 18:00
Хайдук
- : -
Локомотива
08.05 | 18:00
Хайдук
- : -
Рудеш
12.05 | 18:00
Славен Белупо
- : -
Хайдук
15.05 | 18:00
Хайдук
- : -
Риека
22.05 | 18:00
Динамо Загреб
- : -
Хайдук
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