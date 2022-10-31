- 31 октября 2022
- 08:53 Фото «Хэкен» впервые в истории стал чемпионом Швеции
- 7 июля 2022
- 19:58 «Краснодар» был близок к покупке Еремеева. У него 14 голов в 15 матчах сезона
- 19 марта 2022
- 14:50 Фото Шведский «Хэкен» объявил о подписании Ларсена из «Нижнего Новгорода»
- 6 февраля 2022
- 19:59 Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» 1
- 1 августа 2019
- 18:30 Фото Тиль – в стартовом составе АЗ на игру с «Хэкеном». Игроком интересуется «Спартак» 4
- 30 июля 2019
- 11:49 AD: «Спартак» не может договориться о переходе Тиля 30
- 8 мая 2016
- 20:49 АИК победил «Хэкен» благодаря дублю Страндберга 1
- 5 мая 2016
- 20:46 Фото «Хэкен» завоевал свой первый трофей в истории, победив в Кубке Швеции