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    Тиль – в стартовом составе АЗ на игру с «Хэкеном». Игроком интересуется «Спартак»

    АЗ объявил стартовый состав на матч ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».

    С первых минут на поле выйдет полузащитник Гус Тиль, интерес к которому проявляет «Спартак».

    Ранее РБК сообщал, что футболист отказался играть за АЗ и хочет перейти в московский клуб.

    АЗ: Бизот, Вейндал, Вуйтенс, Влаар, Хацидиакос, Копмейнерс, Мидтше, Тиль, Стенгс, Идрисси, Боаду.

    • Игра «Хэкен» – АЗ начнется в 19:30 по московскому времени.
    • Первая встреча команд в Голландии завершилась со счетом 0:0.

    Источник: Твиттер АЗ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +456

      GSmall 37 минут назад

      Хорошая тактика у аз.В защите опытные цз,а в остальном молодежь

      0
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      Рейтинг: +32

      Astan4anin-RW 1 час назад

      Ну покажи сколько и чего стоишь на самом деле. Буду смотреть этот матч

      0
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