Тиль – в стартовом составе АЗ на игру с «Хэкеном». Игроком интересуется «Спартак»

Хорошая тактика у аз.В защите опытные цз,а в остальном молодежь
АЗ объявил стартовый состав на матч ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».
С первых минут на поле выйдет полузащитник Гус Тиль, интерес к которому проявляет «Спартак».
Ранее РБК сообщал, что футболист отказался играть за АЗ и хочет перейти в московский клуб.
АЗ: Бизот, Вейндал, Вуйтенс, Влаар, Хацидиакос, Копмейнерс, Мидтше, Тиль, Стенгс, Идрисси, Боаду.
- Игра «Хэкен» – АЗ начнется в 19:30 по московскому времени.
- Первая встреча команд в Голландии завершилась со счетом 0:0.