Тиль – в стартовом составе АЗ на игру с «Хэкеном». Игроком интересуется «Спартак»

АЗ объявил стартовый состав на матч ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Хэкена».

С первых минут на поле выйдет полузащитник Гус Тиль, интерес к которому проявляет «Спартак».

Ранее РБК сообщал, что футболист отказался играть за АЗ и хочет перейти в московский клуб.

АЗ: Бизот, Вейндал, Вуйтенс, Влаар, Хацидиакос, Копмейнерс, Мидтше, Тиль, Стенгс, Идрисси, Боаду.