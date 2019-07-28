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    РБК: Тиль отказался играть за АЗ и хочет перейти в «Спартак»

    Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль уведомил руководство клуба, что больше не будет выступать за клуб. Игрок хочет перейти в «Спартак», информирует РБК со ссылкой на близкий к хавбеку источник.

    21-летний футболист уже договорился со «Спартаком» о личном контракте. Переговоры между клубами еще продолжаются.

    • Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.

    Источник: РБК

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    28.07.2019 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1831

      Dellleone 1 час назад

      Те кто не хочет играть, а просто пешком по полю ходить , но при этом получать бабла... милости просим в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +326

      dimag 1 час назад

      Еще один Гус, в России любят Гусов, а носки ему Федун купит.

      1
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      Рейтинг: +4254

      Persona_non_Grata > dimag 1 час назад

      Один Гус уже оставил свой след в истории Российского футбола, надеюсь и этот не подкачает и для этого какие то особые носки не обязательны )))

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