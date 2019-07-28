РБК: Тиль отказался играть за АЗ и хочет перейти в «Спартак»

Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль уведомил руководство клуба, что больше не будет выступать за клуб. Игрок хочет перейти в «Спартак», информирует РБК со ссылкой на близкий к хавбеку источник.

21-летний футболист уже договорился со «Спартаком» о личном контракте. Переговоры между клубами еще продолжаются.