РБК: Тиль отказался играть за АЗ и хочет перейти в «Спартак»

Те кто не хочет играть, а просто пешком по полю ходить , но при этом получать бабла... милости просим в Спартак.
Полузащитник голландского АЗ Гус Тиль уведомил руководство клуба, что больше не будет выступать за клуб. Игрок хочет перейти в «Спартак», информирует РБК со ссылкой на близкий к хавбеку источник.
21-летний футболист уже договорился со «Спартаком» о личном контракте. Переговоры между клубами еще продолжаются.
- Агент Тиля ранее говорил, что игрок «очень близок» к трансферу в «Спартак».
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.