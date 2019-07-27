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    Агент Тиля: «Перейдет ли Гус в «Спартак»? Посмотрим»

    Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен прокомментировал возможный трансфер футболиста в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что 21-летний игрок заявил руководству АЗ о желании продолжить карьеру в московском клубе. После этого ван Коперен сказал, что хавбек очень близок к переходу в «Спартак».

    «Перейдет ли Тиль в «Спартак»? Посмотрим», – сказал ван Коперен.

    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

    Источник: «РИА Новости»

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