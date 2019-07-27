Агент Тиля: «Перейдет ли Гус в «Спартак»? Посмотрим»

Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен прокомментировал возможный трансфер футболиста в «Спартак».
Ранее сообщалось, что 21-летний игрок заявил руководству АЗ о желании продолжить карьеру в московском клубе. После этого ван Коперен сказал, что хавбек очень близок к переходу в «Спартак».
«Перейдет ли Тиль в «Спартак»? Посмотрим», – сказал ван Коперен.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.