Агент Тиля: «Перейдет ли Гус в «Спартак»? Посмотрим»

Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен прокомментировал возможный трансфер футболиста в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок заявил руководству АЗ о желании продолжить карьеру в московском клубе. После этого ван Коперен сказал, что хавбек очень близок к переходу в «Спартак».

«Перейдет ли Тиль в «Спартак»? Посмотрим», – сказал ван Коперен.