Агент Тиля: «Гус очень близок к переходу в «Спартак»

Я про Хиддинга сразу подумал:)
Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».
Ранее De Telegraaf сообщил, что москвичи сделали голландскому клубу первое предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере более 10 миллионов евро, а сам Тиль заявил о желании перейти в «Спартак».
«Это правда, что Гус очень близок к переходу в «Спартак», – сказал ван Куперен.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость голландца в 6 миллионов евро.
- Контракт Тиля с АЗ рассчитан до 2023 года.