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    Агент Тиля: «Гус очень близок к переходу в «Спартак»

    Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».

    Ранее De Telegraaf сообщил, что москвичи сделали голландскому клубу первое предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере более 10 миллионов евро, а сам Тиль заявил о желании перейти в «Спартак».

    «Это правда, что Гус очень близок к переходу в «Спартак», – сказал ван Куперен.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость голландца в 6 миллионов евро.
    • Контракт Тиля с АЗ рассчитан до 2023 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3731

      BP 13 минут назад

      Я про Хиддинга сразу подумал:)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5391

      piligrim1986 43 минуты назад

      гус? хорошечно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      Томик 59 минут назад

      Главное, чтобы в нужную сторону двигались, а то как в том анекдоте опять будет: "До Таллина далеко? У-ж-е-е д-а-а-л-е-е-к-о-о"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3186

      порт 1 час назад

      А разве гус свинье товарищ?

      -3
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      Рейтинг: +1157

      zabvo9406 > порт 1 час назад

      А кто ты по жизни????

      2
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      Рейтинг: +2474

      AtticusFinch > zabvo9406 1 час назад

      а ты кто, чтобы такие вопросы задавать?

      1
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      Рейтинг: +3191

      Klaido > zabvo9406 1 час назад

      он по жизни - немытый бомж с пробитым анусом

      1
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      Рейтинг: +1162

      алдан2014 1 час назад

      Очередное мыло.Люблю тебя Спартак!!!

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