Агент Тиля: «Гус очень близок к переходу в «Спартак»

Агент полузащитника АЗ Гуса Тиля Фулько ван Коперен подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее De Telegraaf сообщил, что москвичи сделали голландскому клубу первое предложение по трансферу 21-летнего игрока в размере более 10 миллионов евро, а сам Тиль заявил о желании перейти в «Спартак».

«Это правда, что Гус очень близок к переходу в «Спартак», – сказал ван Куперен.