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    De Telegraaf: Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак»

    Как ранее сообщалось, «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.

    По информации De Telegraaf, футболист выразил желание перейти в московский клуб.

    «Я заявил АЗ, что очень хотел бы сделать этот шаг», – сказал Тиль.

    Как утверждает источник, «Спартак» сделал алкмаарцам первое предложение по хавбеку в размере более 10 миллионов евро, но оно АЗ не устроило. Идут переговоры.

    Потолок зарплат в АЗ составляет до 350 тысяч евро. В случае перехода Тиля в «Спартак» его заработок возрастет в несколько раз.

    В четверг вечером агенты полузащитника провели экстренную встречу с руководством АЗ и попросили поспособствовать его трансферу.

    • Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
    • В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

    Rрупнейшая ежедневная общенациональная газета Голландии с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +625

      Alex Flash 2 минуты назад

      Вот этот вариант гораздо интереснее Перейро и многих предыдущих

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6576

      ufos73 10 минут назад

      Интересный вариант, вот тока не понятно зачем Мирзова вообще взяли, если планируют купить на его позицию более сильного игрока??

      0
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    • ...
      Рейтинг: +366

      GSmall 12 минут назад

      Уж лучше Купмейнерса взять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5144

      батог 12 минут назад

      Ну вот кое что стоящее ! Статистика для полузащитника нормальная ! В игре не видел.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6576

      ufos73 > батог 9 минут назад

      В Голландии много забивают, там у всех статистика норм ))

      0
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