Вот этот вариант гораздо интереснее Перейро и многих предыдущих
Как ранее сообщалось, «Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника АЗ Гуся Тиля.
По информации De Telegraaf, футболист выразил желание перейти в московский клуб.
«Я заявил АЗ, что очень хотел бы сделать этот шаг», – сказал Тиль.
Как утверждает источник, «Спартак» сделал алкмаарцам первое предложение по хавбеку в размере более 10 миллионов евро, но оно АЗ не устроило. Идут переговоры.
Потолок зарплат в АЗ составляет до 350 тысяч евро. В случае перехода Тиля в «Спартак» его заработок возрастет в несколько раз.
В четверг вечером агенты полузащитника провели экстренную встречу с руководством АЗ и попросили поспособствовать его трансферу.
- Контракт голландца с АЗ рассчитан до 2023 года.
- В сезоне-2018/19 Тиль провел 39 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.
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