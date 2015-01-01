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Швеция. Аллсвенскан
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Хэкен
Результаты
€ 5 млн
Хэкен - результаты матчей
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан
Стадион:
Бравида
Сайт:
http://www.bkhacken.se/
Тренер:
Пако Йохансен
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Швеция. Аллсвенскан. 2026
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Лига Европы. 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан. 2025
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Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Швеция. Аллсвенскан. 2015
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Кубок УЕФА. Первый круг 2007/2008
11.09 | 20:00
Хэкен
1 : 1
Мьеллбю
05.09 | 16:00
ГАИС
0 : 0
Хэкен
29.08 | 16:00
Хэкен
1 : 3
Вестерос
21.08 | 20:00
Сириус
0 : 3
Хэкен
17.08 | 20:00
Хэкен
1 : 0
Хальмстад
09.08 | 15:00
Хаммарбю
3 : 0
Хэкен
01.08 | 16:00
Хэкен
1 : 1
Кальмар
27.07 | 20:00
Хэкен
0 : 0
АИК
19.07 | 17:30
Хальмстад
0 : 2
Хэкен
11.07 | 18:30
Эргрюте
4 : 3
Хэкен
06.07 | 20:00
Хэкен
2 : 4
Юргорден
31.05 | 15:00
Хэкен
3 : 2
Хаммарбю
25.05 | 20:00
Эльфсборг
1 : 1
Хэкен
17.05 | 17:30
Мьеллбю
0 : 1
Хэкен
10.05 | 17:30
Хэкен
3 : 2
Мальме
02.05 | 16:00
Дегерфорс
1 : 1
Хэкен
27.04 | 20:00
Хэкен
2 : 2
Сириус
22.04 | 20:00
Вестерос
3 : 3
Хэкен
19.04 | 17:30
Хэкен
2 : 1
ГАИС
11.04 | 16:00
Гетеборг
0 : 2
Хэкен
06.04 | 15:00
Хэкен
2 : 2
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