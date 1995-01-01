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    Хэкен - результаты

    Город Гетеборг
    Дивизион Швеция-Аллсвенскан
    Сайт http://www.bkhacken.se/
    Стадион Гамла Уллеви
    Тренер Петер Герхрадссон
    Турниры:
    Лига конференций (2021/2022), ответный матч
    2 раунд
    ответный матч    		 29 июля, четверг 19:30 Хэкен 2:0 Абердин
    Лига конференций (2021/2022), первый матч
    2 раунд
    первый матч    		 22 июля, четверг 21:45 Абердин 5:1 Хэкен
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