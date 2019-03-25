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09.10.2016 21:42В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону». В итальянской Серии B впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Гарай мог перейти в европейский топ-клуб, но выбрал «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12
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25.07.2016 12:00Победитель экспериментального сезона Евро-2016 в Конкурсе прогнозов Артем Долженко под ником BoltCX выиграл портативный аккумулятор от Monster и книгу Игоря Рабинера о Леониде Слуцком. В интервью «Бомбардиру» он рассказал о своей тактике, об уверенности в сборной Португалии и о том, в чем он не согласен с предыдущими победителями КП.3