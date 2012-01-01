Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
24
11
3
83
36
47
83
38
22
9
7
72
33
39
75
38
20
11
7
51
26
25
71
38
21
6
11
76
42
34
69
38
19
12
7
51
30
21
69
38
17
12
9
47
44
3
63
38
16
8
14
46
39
7
56
38
16
8
14
43
42
1
56
38
13
11
14
35
42
-7
50
38
15
4
19
41
55
-14
49
38
13
9
16
44
53
-9
48
38
12
11
15
37
46
-9
47
38
12
10
16
54
55
-1
46
38
11
12
15
29
40
-11
45
38
12
8
18
47
66
-19
44
38
12
7
19
44
50
-6
43
38
12
6
20
43
64
-21
42
38
11
4
23
41
62
-21
37
38
7
9
22
31
61
-30
30
38
7
8
23
32
61
-29
29
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
15
4
0
52
14
38
49
19
14
3
2
40
11
29
45
19
12
5
2
32
11
21
41
19
13
2
4
40
22
18
41
19
12
5
2
31
23
8
41
19
11
5
3
26
12
14
38
19
11
2
6
30
21
9
35
19
8
9
2
23
10
13
33
19
8
7
4
24
18
6
31
19
8
6
5
28
29
-1
30
19
8
5
6
22
22
0
29
19
7
7
5
17
17
0
28
19
9
1
9
23
25
-2
28
19
8
3
8
24
29
-5
27
19
7
3
9
26
25
1
24
19
6
6
7
21
24
-3
24
19
6
5
8
17
17
0
23
19
7
2
10
20
25
-5
23
19
6
4
9
26
32
-6
22
19
5
4
10
14
24
-10
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
2
5
28
16
12
38
19
9
7
3
31
22
9
34
19
8
6
5
32
22
10
30
19
8
4
7
36
20
16
28
19
7
7
5
19
19
0
28
19
7
3
9
23
29
-6
24
19
5
7
7
28
30
-2
22
19
5
7
7
16
21
-5
22
19
5
6
8
16
18
-2
21
19
5
6
8
13
20
-7
21
19
6
3
10
18
30
-12
21
19
6
2
11
27
33
-6
20
19
5
3
11
17
30
-13
18
19
4
5
10
12
23
-11
17
19
4
5
10
23
37
-14
17
19
4
4
11
13
28
-15
16
19
4
2
13
21
37
-16
14
19
4
0
15
15
35
-20
12
19
2
4
13
18
37
-19
10
19
1
5
13
5
29
-24
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире