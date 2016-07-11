- 11 июля 2016
- 18:30 «Крылья Советов» ведут переговоры с нападающим «Эвиана»
- 26 февраля 2016
- 18:35 «Крылья Советов» подписали форварда «Эвиана»
- 24 февраля 2016
- 18:55 Бруно близок к переходу в «Крылья Советов» 1
- 00:04 Менса стал игроком «Анжи»
- 22 февраля 2016
- 13:07 «Эвиан» не получал от «Анжи» предложений по Менса
- 7 февраля 2016
- 09:11 В «Крылья Советов» на просмотр прибыл бельгийский форвард 3
- 5 февраля 2016
- 15:17 «Крылья Советов» возьмут в аренду нападающего «Эвиана»
- 2 февраля 2016
- 10:53 Бруно не захотел переходить в «Крылья Советов» 2
- 20 января 2016
- 23:32 Кубок Франции. «Монако» и «Нант» побеждают, «Лилль» вылетает
- 27 октября 2015
- 23:52 Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти