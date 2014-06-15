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Эльче
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€ 62 млн
Эльче - новости команды
Эльче
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Мартинес Валеро
Сайт:
http://www.elchecf.es
Тренер:
Мартин Анселми
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Эльче» – «Реал»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
Вчера, 08:41
«Атлетик» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Атлетик» – «Эльче»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Эльче» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Эльче» – «Реал Сосьедад»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
6 сентября
«Расинг» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Расинг» – «Эльче»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
27 августа
Примера. «Барселона» уничтожила «Эльче» (5:0) благодаря дублям Рафиньи и Фермина
24 августа
1
Трансляция
«Эльче» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Эльче» – «Барселона»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Депортиво» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
17 августа
«Депортиво» – «Эльче»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
16 августа
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
Вратарь «Барселоны» уезжает в Грецию
22 июня
Испанский игрок отреагировал на 8,5-летний срок за изнасилование
15 июня
3
Испанского игрока посадили на 8,5 лет за изнасилование
15 июня
14
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Жирона» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.95
22 мая
«Эльче» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Бетис» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.72
11 мая
Трансляция
«Эльче» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Эльче» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.85
8 мая
Трансляция
«Сельта» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Сельта» – «Эльче»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 2.05
2 мая
Трансляция
«Овьедо» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
Примера. «Атлетико» уступил команде из зоны вылета
22 апреля
Трансляция
«Эльче» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2026
22 апреля
«Эльче» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2026 с коэффициентом 2.55
21 апреля
Трансляция
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
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