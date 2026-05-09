09.05.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Эльче
Эльче
3-1-2-1-3
1
Дитуро
23
Чуст
6
Бигас
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
12
Вильяр
14
Фебас
20
Моренте
19
Силва
30
Родригес
11
Валера
3-3-2-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
33
Парада
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
21
Реббах
8
Диабате
11
Мартинес
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
11
Валера
22
Форт
22
Форт
11
Валера
23
Чуст
2
Сангаре
2
Сангаре
23
Чуст
14
Фебас
19
Диангана
19
Диангана
14
Фебас
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
11
Мартинес
3
Энрикес
3
Энрикес
11
Мартинес
8
Диабате
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Диабате
18
Гуриди
6
Гевара
6
Гевара
18
Гуриди
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
Остались в запасе
Эльче
Алавес
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
46
Juan Piera
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эльче
Точно не сыграют
Алавес
Точно не сыграют
Статистика матча Эльче - Алавес
4
6
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
462
252
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
2.05
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57
Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Алавеса», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»