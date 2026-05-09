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  • «Эльче» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

«Эльче» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

9 мая, 13:50
Эльче
09.05.2026, суббота, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
72' А. Родригес
51' Т. Мартинес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
8
Антонио Бланко
(К) ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Анхель Перес
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
8
Ибрахим Диабате
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
15
John Donald
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
17
Хосан
ПВ
46
Juan Piera
ЦФ
Алавес
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
30
Калебе
ЦП
4
Денис Суарес
АП
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Дитуро
23
Чуст
6
Бигас
22
Аффенгрубер
18
Агуадо
12
Вильяр
14
Фебас
20
Моренте
19
Силва
30
Родригес
11
Валера
3-3-2-2
1
Сивера
14
Теналья
17
Кастро
33
Парада
19
Ибаньес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Перес
21
Реббах
8
Диабате
11
Мартинес
18
Агуадо
15
15
18
Агуадо
11
Валера
22
Форт
22
Форт
11
Валера
23
Чуст
2
Сангаре
2
Сангаре
23
Чуст
14
Фебас
19
Диангана
19
Диангана
14
Фебас
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
11
Мартинес
3
Энрикес
3
Энрикес
11
Мартинес
8
Диабате
23
Бенавидес
23
Бенавидес
8
Диабате
18
Гуриди
6
Гевара
6
Гевара
18
Гуриди
19
Ибаньес
4
Суарес
4
Суарес
19
Ибаньес
Остались в запасе
Эльче
Алавес
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
46
Juan Piera
ЦФ
Остались в запасе
31
Грегуар Свидерски
ВР
1
Рауль Фернандес
ВР
27
Egoitz Muñoz
ЦЗ
16
Вилле Коски
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
20
Aitor Mañas
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эльче
Точно не сыграют
Рафаэль Мир
ЦФ
Adam Boayar
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ
Алавес
Точно не сыграют
Карлес Аленья
ЦП
Лукас Бойе
ЦФ
Факундо Гарсес
ЦЗ
Статистика матча Эльче - Алавес
4
6
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
13
Офсайды
0
3
Количество передач
462
252
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
2.05
xGP (предотвращенные голы)
0.57
0.57

Смотреть прямую трансляцию матча «Эльче» против «Алавеса», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эльче» – «Алавес»

«Эльче» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Эльче
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