12 мая состоится матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» примет «Эльче». Хозяева ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов и демонстрируют ураганную результативность, а гости пытаются обезопасить себя от вылета и также стабильно забивают. Встреча обещает стать голевой перестрелкой, учитывая обоюдную слабость в обороне и отличную форму атакующих линий.

«Бетис»

Севильцы проводят мощнейший отрезок сезона. Команда не проигрывает в 6 последних турах Ла Лиги и забивает в 7 матчах подряд. В последних 5 встречах «Бетис» наколотил 11 мячей – это в среднем 2,20 гола за игру. Абде Эззальзули с 14 голами в 40 матчах ведeт команду вперeд и находится в отличной форме. Однако есть и обратная сторона: оборона «зелeно-белых» пропускает в 6 из 8 последних матчей и в среднем по 1,80 мяча за игру на дистанции 5 встреч. После ничьих с «Реал Сосьедадом» (2:2) и «Реалом» (1:1), а также побед над «Овьедо» (3:0) и «Жироной» (3:2) команда подходит к матчу в роли явного фаворита. «Бетис» не проигрывает «Эльче» в 7 из 9 последних личных встреч и забивает ему в 4 матчах подряд.

«Эльче»

Команда из Аликанте ведeт борьбу за выживание и находится в опасной близости от зоны вылета. После 35 туров «Эльче» набрал 39 очков и занимает 16-е место. Однако в атаке дела обстоят неплохо: 5 матчей подряд с забитыми мячами и 1,60 гола в среднем на дистанции 5 последних встреч. Андре Силва с 10 голами в 29 матчах является главной ударной силой. Проблема в обороне: команда пропускает в 4 последних турах и в среднем по 1,40 мяча за игру. После ничьей с «Алавесом» (1:1) и поражения от «Сельты» (1:3) «Эльче» чередует успешные матчи с провалами. Команда забивает «Бетису» в 3 последних очных встречах, что оставляет гостям надежду на гол даже в Севилье.

Факты о командах:

«Бетис»

Беспроигрышная серия из 6 матчей в Ла Лиге

Забивает в среднем 2,20 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает «Эльче» в 4 последних очных матчах

«Эльче»

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 4 последних турах

Забивает в среднем 1,60 мяча за игру (последние 5 встреч)

Забивает «Бетису» в 3 последних очных встречах

История противостояний

«Бетис» не проигрывает в 7 из 9 последних личных встреч

«Бетис» забивает в 4 последних очных матчах

«Эльче» забивает в 3 последних личных встречах

Последняя встреча: победа «Бетиса» в Кубке (2:1)

Прогноз на матч «Бетис» – «Эльче»

Обе команды штампуют голы, но и пропускают регулярно. «Бетис» находится в отличной форме и борется за Лигу чемпионов, «Эльче» отчаянно цепляется за очки и забивает в 5 турах подряд. Учитывая, что в 3 последних очных встречах забивали обе стороны, а защита обоих клубов далека от идеала, наиболее вероятным сценарием видится результативный матч с голами в обе стороны и итоговой победой более мастеровитого «Бетиса».

Рекомендованные ставки: