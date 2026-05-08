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9 мая в 35-м туре Примеры сыграют «Эльче» и «Алавес». Игра в Эльче начнется в 15:00 (мск).

«Эльче»

Команда Эдера Сарабии с 38 очками занимает 14-е место в Примере. «Эльче» добыл 9 побед, 11 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 45:53.

Последние результаты:

03.05.26 «Сельта» – «Эльче» – 3:1;

26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;

22.04.26 «Эльче» – «Атлетико» – 3:2.

«Алавес»

«Алавес» набрал 36 очков и занимает 18-е место. Подопечные Кике Флореса добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 16 поражения, разница мячей – 40:53.

Предыдущие результаты:

02.05.26 «Алавес» – «Атлетик» – 2:4;

25.04.26 «Алавес» – «Мальорка» – 2:1;

21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1.

Очные встречи

05.10.25 «Алавес» – «Эльче» – 3:1;

05.02.22 «Эльче» – «Алавес» – 3:1;

26.10.21 «Алавес» – «Эльче» – 1:0.

Прогноз на матч «Эльче» – «Алавес»

Важнейший матч в борьбе за выживание. «Эльче» благодаря серии из 3 побед в апреле оторвался от зоны вылета на 2 пункта, но это ничего не гарантирует. Однако подопечные Сарабии играют дома, а по количеству очков на своем поле они входят в топ-6 команд сезона. Обе команды не блещут игрой в защите, поэтому мы вправе ожидать результативной зарубы.