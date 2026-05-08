08 мая 2026 10:40
Эльче - Алавес
09 мая 2026, суббота 15:00 | Испания. Примера, 35 турПерейти в онлайн матча
9 мая в 35-м туре Примеры сыграют «Эльче» и «Алавес». Игра в Эльче начнется в 15:00 (мск).
«Эльче»
Команда Эдера Сарабии с 38 очками занимает 14-е место в Примере. «Эльче» добыл 9 побед, 11 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 45:53.
Последние результаты:
- 03.05.26 «Сельта» – «Эльче» – 3:1;
- 26.04.26 «Овьедо» – «Эльче» – 1:2;
- 22.04.26 «Эльче» – «Атлетико» – 3:2.
«Алавес»
«Алавес» набрал 36 очков и занимает 18-е место. Подопечные Кике Флореса добыли 9 побед, 9 ничьих и потерпели 16 поражения, разница мячей – 40:53.
Предыдущие результаты:
- 02.05.26 «Алавес» – «Атлетик» – 2:4;
- 25.04.26 «Алавес» – «Мальорка» – 2:1;
- 21.04.26 «Реал» – «Алавес» – 2:1.
Очные встречи
- 05.10.25 «Алавес» – «Эльче» – 3:1;
- 05.02.22 «Эльче» – «Алавес» – 3:1;
- 26.10.21 «Алавес» – «Эльче» – 1:0.
Прогноз на матч «Эльче» – «Алавес»
Важнейший матч в борьбе за выживание. «Эльче» благодаря серии из 3 побед в апреле оторвался от зоны вылета на 2 пункта, но это ничего не гарантирует. Однако подопечные Сарабии играют дома, а по количеству очков на своем поле они входят в топ-6 команд сезона. Обе команды не блещут игрой в защите, поэтому мы вправе ожидать результативной зарубы.
- Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.85.
- Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 17.00.