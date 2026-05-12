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  • «Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

«Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

12 мая, 19:50
Бетис
12.05.2026, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
9' К. Эрнандес 68' П. Форнальс
41' Э. Форт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Алейш Фебас
(К) ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
4
Натан
ЦЗ
33
Carlos De Roa
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
22
Иско
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Эльче
1
Иньяки Пенья
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
15
John Donald
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
17
Хосан
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
46
Juan Piera
ЦФ
4-1-3-2
1
Вальес
23
Фирпо
3
Льоренте
16
Гомес
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
4-1-3-2
1
Дитуро
2
Сангаре
22
Форт
22
Аффенгрубер
27
Петро
18
Агуадо
12
Вильяр
14
Фебас
19
Диангана
11
Валера
19
Силва
23
Фирпо
4
Натан
4
Натан
23
Фирпо
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
2
Сангаре
17
Педроса
17
Педроса
2
Сангаре
19
Диангана
23
Чуст
23
Чуст
19
Диангана
12
Вильяр
15
15
12
Вильяр
22
Форт
20
Моренте
20
Моренте
22
Форт
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
Остались в запасе
Бетис
Эльче
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
Точно не сыграют
Марк Бартра
ЦЗ
Анхель Ортис
ПЗ
Айтор Руйбаль
ПВ
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Рафаэль Мир
ЦФ
Яго Сантьяго
ЛВ
Статистика матча Бетис - Эльче
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
13
Офсайды
3
2
Количество передач
442
541
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эльче», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Эльче»

«Бетис» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эльче Бетис
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