12.05.2026, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-3-2
1
Вальес
23
Фирпо
3
Льоренте
16
Гомес
2
Бельерин
4
Амрабат
10
Эз Абде
8
Форнальс
7
Антони
9
Эрнандес
20
Ло Чельсо
4-1-3-2
1
Дитуро
2
Сангаре
22
Форт
22
Аффенгрубер
27
Петро
18
Агуадо
12
Вильяр
14
Фебас
19
Диангана
11
Валера
19
Силва
23
Фирпо
4
Натан
4
Натан
23
Фирпо
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
20
Ло Чельсо
22
Иско
22
Иско
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
17
Рикельме
17
Рикельме
10
Эз Абде
2
Сангаре
17
Педроса
17
Педроса
2
Сангаре
19
Диангана
23
Чуст
23
Чуст
19
Диангана
12
Вильяр
15
15
12
Вильяр
22
Форт
20
Моренте
20
Моренте
22
Форт
19
Силва
30
Родригес
30
Родригес
19
Силва
Остались в запасе
Бетис
Эльче
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
13
Адриан
ВР
33
Carlos De Roa
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
21
Лукас Сепеда
ЛВ
17
Хосан
ПВ
46
Juan Piera
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдер Сарабия
Бетис
Точно не сыграют
Эльче
Точно не сыграют
Статистика матча Бетис - Эльче
3
1
4
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
13
Офсайды
3
2
Количество передач
442
541
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.8
0.4
xGP (предотвращенные голы)
-0.61
-0.61
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Эльче», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Эльче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»