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Команды
Эльче
Результаты
€ 62 млн
Эльче - результаты матчей
Эльче
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Мартинес Валеро
Сайт:
http://www.elchecf.es
Тренер:
Мартин Анселми
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Испания. Примера. 2026/2027
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Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2023/2024
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Испания. Примера. 2021/2022
Испания. Примера. 2020/2021
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Примера. 2014/2015
Испания. Примера. 2013/2014
12.09 | 19:30
Атлетик
1 : 1
Эльче
07.09 | 22:30
Эльче
2 : 3
Реал Сосьедад
28.08 | 20:00
Расинг
3 : 2
Эльче
23.08 | 22:30
Эльче
0 : 5
Барселона
17.08 | 22:00
Депортиво
1 : 1
Эльче
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