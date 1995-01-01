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    Эльче - результаты

    Город Эльче
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт http://www.elchecf.es
    Стадион Мартинес Валеро
    Тренер Франсиско Родригес
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		24 февраля, пятница 23:00 Эльче 2:3 Бетис
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:00 Эльче 0:1 Эспаньол
    21 тур
    		15 февраля, среда 23:00 Реал 4:0 Эльче
    20 тур
    		4 февраля, суббота 18:15 Эльче 3:1 Вильярреал
    19 тур
    		28 января, суббота 20:30 Севилья 3:0 Эльче
    18 тур
    		22 января, воскресенье 18:15 Эльче 1:1 Осасуна
    17 тур
    		16 января, понедельник 23:00 Кадис 1:1 Эльче
    16 тур
    		6 января, пятница 20:30 Эльче 0:1 Сельта
    15 тур
    		29 декабря, четверг 23:30 Атлетико 2:0 Эльче
    14 тур
    		8 ноября, вторник 21:00 Эльче 1:2 Жирона
    13 тур
    		5 ноября, суббота 18:15 Вальядолид 2:1 Эльче
    12 тур
    		31 октября, понедельник 23:00 Эльче 0:1 Хетафе
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Эспаньол 2:2 Эльче
    10 тур
    		19 октября, среда 22:00 Эльче 0:3 Реал
    9 тур
    		15 октября, суббота 17:15 Валенсия 2:2 Эльче
    8 тур
    		10 октября, понедельник 22:00 Эльче 1:1 Мальорка
    7 тур
    		3 октября, понедельник 22:00 Райо Вальекано 2:1 Эльче
    6 тур
    		17 сентября, суббота 17:15 Барселона 3:0 Эльче
    5 тур
    		11 сентября, воскресенье 17:15 Эльче 1:4 Атлетик
    4 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:30 Вильярреал 4:0 Эльче
    3 тур
    		27 августа, суббота 18:30 Эльче 0:1 Реал Сосьедад
    2 тур
    		22 августа, понедельник 21:00 Эльче 1:1 Альмерия
    1 тур
    		15 августа, понедельник 22:30 Бетис 3:0 Эльче
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