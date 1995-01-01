Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|24 февраля, пятница
|23:00
|Эльче
|2:3
|Бетис
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:00
|Эльче
|0:1
|Эспаньол
|21 тур
|15 февраля, среда
|23:00
|Реал
|4:0
|Эльче
|20 тур
|4 февраля, суббота
|18:15
|Эльче
|3:1
|Вильярреал
|19 тур
|28 января, суббота
|20:30
|Севилья
|3:0
|Эльче
|18 тур
|22 января, воскресенье
|18:15
|Эльче
|1:1
|Осасуна
|17 тур
|16 января, понедельник
|23:00
|Кадис
|1:1
|Эльче
|16 тур
|6 января, пятница
|20:30
|Эльче
|0:1
|Сельта
|15 тур
|29 декабря, четверг
|23:30
|Атлетико
|2:0
|Эльче
|14 тур
|8 ноября, вторник
|21:00
|Эльче
|1:2
|Жирона
|13 тур
|5 ноября, суббота
|18:15
|Вальядолид
|2:1
|Эльче
|12 тур
|31 октября, понедельник
|23:00
|Эльче
|0:1
|Хетафе
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|2:2
|Эльче
|10 тур
|19 октября, среда
|22:00
|Эльче
|0:3
|Реал
|9 тур
|15 октября, суббота
|17:15
|Валенсия
|2:2
|Эльче
|8 тур
|10 октября, понедельник
|22:00
|Эльче
|1:1
|Мальорка
|7 тур
|3 октября, понедельник
|22:00
|Райо Вальекано
|2:1
|Эльче
|6 тур
|17 сентября, суббота
|17:15
|Барселона
|3:0
|Эльче
|5 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:15
|Эльче
|1:4
|Атлетик
|4 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:30
|Вильярреал
|4:0
|Эльче
|3 тур
|27 августа, суббота
|18:30
|Эльче
|0:1
|Реал Сосьедад
|2 тур
|22 августа, понедельник
|21:00
|Эльче
|1:1
|Альмерия
|1 тур
|15 августа, понедельник
|22:30
|Бетис
|3:0
|Эльче