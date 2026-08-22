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«Эльче» – «Барселона»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

22 августа 2026 9:33
Эльче - Барселона
23 авг. 2026, воскресенье 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Барселоной» пройдет 23 августа 2026 года в Эльче на стадионе «Мартинес Валеро». Хозяева стартовали с ничьей против «Депортиво» (1:1) и не проигрывают в восьми последних матчах, что придает им уверенности. Гости пока не проводили игр в Ла Лиге из-за переноса первого тура, но находятся в отличной форме по итогам предсезонки. При этом «Барселона» имеет абсолютное преимущество в очных встречах – 12 побед подряд в 12 последних матчах, и забивает в каждой из них. Сможет ли «Эльче» прервать эту тотальную гегемонию и отобрать очки у гранда, или каталонцы продолжат свою победную поступь и одержат очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Эльче» постарается использовать домашнюю поддержку и свою длительную беспроигрышную серию, чтобы дать бой фавориту. Команда не проигрывает в восьми последних матчах, а в атаке стабильна: в среднем за последние пять игр она забивает 1,60 гола, при этом пропускает всего 1,00. В стартовом туре «Эльче» сыграл вничью с «Депортиво» (1:1), а в товарищеских встречах обыграл «Тулузу» (3:0) и сыграл вничью с «Кордовой» и «Аль-Айном». Однако очная статистика против «Барселоны» катастрофическая – ни одной победы в 14 матчах, 12 из которых завершились поражениями. Психологическое давление и тотальное превосходство соперника могут свести на нет все позитивные моменты, даже несмотря на хорошую форму хозяев.

«Барселона» является абсолютным фаворитом благодаря подавляющему преимуществу в очных встречах и атакующей мощи. Команда побеждает в 12 последних матчах против «Эльче» и забивает в каждом из них. В среднем за последние пять игр атака каталонцев приносит 2,20 гола, а забивают они в четырeх последних матчах. Оборона «Барселоны» небезупречна: в среднем 1,80 пропущенного мяча за пять матчей, и они пропускают в пяти последних встречах, что даeт «Эльче» шанс на гол. Однако класс игроков и уверенность в очных встречах должны помочь гостям доминировать на поле. В предсезонных товарищеских матчах «Барселона» разгромила «Базель» (5:2) и сыграла вничью с «Бирмингемом» (2:2), что говорит о хорошем атакующем потенциале. Даже на выезде каталонцы способны решить исход матча в свою пользу.

Итоговый вывод: «Барселона» имеет неоспоримое преимущество в очных встречах, лучший класс и стабильную атаку. «Эльче» дома может забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей, учитывая их тотальное доминирование в этом противостоянии. Наиболее вероятный исход – уверенная победа каталонцев с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В 14 очных матчах «Барселона» одержала 13 побед и один раз сыграла вничью – ни одного поражения. При этом каталонцы выиграли 12 последних встреч подряд и забивают в каждом из них. Текущая форма «Эльче» – восемь матчей без поражений, но против «Барселоны» это не имеет значения, учитывая подавляющую статистику. Гости также находятся в хорошем тонусе и готовы к старту сезона. Историческое преимущество и класс делают победу «Барселоны» практически неизбежной, несмотря на хорошую игру хозяев в последнее время.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (7%)
Побед - 14 (93%)
5
Забитых мячей
50
0.33
В среднем за матч
3.33
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
Испания. Примера, 22 тур
Эльче
1 : 3
31.01.2026
Барселона
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
3 : 1
02.11.2025
Эльче
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
0 : 4
01.04.2023
Барселона
Испания. Примера, 6 тур
Барселона
3 : 0
17.09.2022
Эльче
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1 : 2
06.03.2022
Барселона
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 2
18.12.2021
Эльче
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.02.2021
Эльче
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 2
24.01.2021
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 6
24.01.2015
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Эльче
0 : 4
15.01.2015
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
5 : 0
08.01.2015
Эльче
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.08.2014
Эльче
Испания. Примера, 37 тур
Эльче
0 : 0
11.05.2014
Барселона
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
4 : 0
05.01.2014
Эльче
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Эльче
1
Матиас Дитуро
(К) ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
29
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Барселона
1
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
12
Хави Эспарт
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
22
Марк Берналь
ОП
6
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
11
Рафинья
(К) ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
16
Мартим Нету
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
27
Umaru Konare Tounkara
ЦФ
Барселона
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
23
Жюль Кунде
ЦЗ
3
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Jordi Pesquer
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
8
Педри
ЦП
4
Brian Fariñas
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
29
Хамза Абделькарим
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Дитуро
22
Аффенгрубер
23
Чуст
2
Сангаре
5
Редондо
18
Агуадо
12
Вильяр
20
Моренте
29
14
Ниньо
11
Валера
4-1-2-3
1
Гарсия
12
Эспарт
24
Гарсия
15
Кристенсен
18
Мартин
22
Берналь
6
Гави
7
Лопес
10
Ямаль
11
Рафинья
14
Адейеми
18
Агуадо
16
Нету
16
Нету
18
Агуадо
29
10
Буонанотте
10
Буонанотте
29
14
Ниньо
9
Понсе
9
Понсе
14
Ниньо
5
Редондо
6
Бигас
6
Бигас
5
Редондо
6
Гави
8
Педри
8
Педри
6
Гави
14
Адейеми
20
Ольмо
20
Ольмо
14
Адейеми
10
Ямаль
17
Гордон
17
Гордон
10
Ямаль
22
Берналь
23
Кунде
23
Кунде
22
Берналь
11
Рафинья
2
Канселу
2
Канселу
11
Рафинья
Остались в запасе
Эльче
Барселона
21
Лукас Сепеда
ЛВ
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Хосан
ПВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
27
Umaru Konare Tounkara
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
29
Хамза Абделькарим
ЦФ
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Jordi Pesquer
ЦЗ
4
Brian Fariñas
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Лукас Сепеда
ЛВ
13
Алехандро Итурбе
ВР
17
Хосан
ПВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
27
Umaru Konare Tounkara
ЦФ
Остались в запасе
29
Хамза Абделькарим
ЦФ
31
Эдер Аллер
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
3
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
33
Jordi Pesquer
ЦЗ
4
Brian Fariñas
ЦП
Главный тренер
Мартин Анселми
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ
Барселона
Точно не сыграют
Руни Барджи
ПВ
Френки де Йонг
ЦП
J. Bisiwu
Марк Касадо
ОП
Родри
ОП
Эктор Форт
ПЗ
Алекс Бальде
ЛЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Барселоны» с разницей как минимум в два мяча. Подавляющее преимущество в очных встречах, атакующая мощь и класс гостей не оставляют сомнений в исходе, несмотря на хорошую форму «Эльче». Хозяева могут забить, но их оборона слишком уязвима для того, чтобы прервать 12-матчевую победную серию «Барселоны» в этом противостоянии. Рекомендуемая ставка – победа «Барселоны» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.88. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Барселоной» состоится 23 августа 2026 года в Эльче на стадионе «Мартинес Валеро» и начнется в 22:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Эльче» – «Барселона»: смотреть онлайн.

1.88
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Барселона Эльче
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