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МЛС 2026
Команды
Ди Си Юнайтед
Новости
€ 24 млн
Ди Си Юнайтед - новости команды
Вашингтон
МЛС 2026
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Сайт:
http://www.dcunited.com/
Тренер:
Трой Лесесне
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Таблица
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Фото
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Миранчук может перейти в клуб МЛС из Вашингтона
2024.07.02 10:54
7
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Дубль Суареса помог «Интеру Майами» победить «Ди Си»
2024.03.16 23:16
Трансляция
«Ди Си Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
2024.03.16 17:31
Месси может пропустить следующий матч МЛС из-за травмы
2024.03.14 13:07
Фото
Клуб МЛС уволил Руни после победы
2023.10.08 09:43
1
Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС
2023.07.16 21:34
Клуб Месси довел безвыигрышную серию до десяти матчей
2023.07.09 11:33
«У меня дух захватывает»: Руни назвал лучшего игрока в мире
2023.04.22 23:51
9
Промоутер Хирн: «Когда Руни выпивает, он пишет мне и просит организовать ему бой»
2023.04.01 21:40
Боксер Фьюри: «Надеюсь, получится устроить спарринг с Руни. Уэйн, выходи на связь!»
2022.12.08 23:56
«Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп»
2022.11.03 12:31
3
Фото
Бентеке после десяти сезонов в АПЛ уехал в МЛС. Его подписал клуб Руни
2022.08.06 09:47
Мане и де Лигт забили первые голы за «Баварию» в дебютном матче
2022.07.21 07:24
1
Фото
Руни возглавил «Ди Си Юнайтед» из МЛС
2022.07.12 21:55
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
«Ди Си Юнайтед» хочет подписать Бэйла. Клуб МЛС готов платить ему больше, чем Руни в 2018 году
2022.04.21 20:43
38-летний Тевес может перейти в «Ди Си Юнайтед» из МЛС
2022.02.05 11:33
МЛС. «Интер» Бекхэма и Невилла дома крупно проиграл «Ди Си Юнайтед»
2021.05.30 13:22
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с Озилом. Клуб готов продвигать бренд футболиста
2021.01.06 08:55
1
The Athletic: Модрич провел переговоры с «Ди Си Юнайтед»
2020.01.07 11:55
3
Озил может перейти в «Интер Майами»
2019.10.28 17:13
Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную»
2019.10.13 15:33
1
«Это было бы крупное событие». Промоутер Хирн готов организовать боксерский поединок жен Руни и Варди
2019.10.11 19:33
Видео
Ибрагимович и Руни вошли в число претендентов на звание автора лучшего гола сезона в МЛС
2019.10.10 08:45
3
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