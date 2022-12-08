- 8 декабря 2022
- 23:56 Боксер Фьюри: «Надеюсь, получится устроить спарринг с Руни. Уэйн, выходи на связь!»
- 3 ноября 2022
- 12:31 «Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп» 5
- 6 августа 2022
- 09:47 Фото Бентеке после десяти сезонов в АПЛ уехал в МЛС. Его подписал клуб Руни
- 21 июля 2022
- 07:24 Мане и де Лигт забили первые голы за «Баварию» в дебютном матче 1
- 12 июля 2022
- 21:55 Фото Руни возглавил «Ди Си Юнайтед» из МЛС
- 9 июля 2022
- 08:57 «Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
- 21 апреля 2022
- 20:43 «Ди Си Юнайтед» хочет подписать Бэйла. Клуб МЛС готов платить ему больше, чем Руни в 2018 году
- 5 февраля 2022
- 11:33 38-летний Тевес может перейти в «Ди Си Юнайтед» из МЛС
- 30 мая 2021
- 13:22 МЛС. «Интер» Бекхэма и Невилла дома крупно проиграл «Ди Си Юнайтед»
- 6 января 2021
- 08:55 «Ди Си Юнайтед» ведет переговоры с Озилом. Клуб готов продвигать бренд футболиста 1
- 7 января 2020
- 11:55 The Athletic: Модрич провел переговоры с «Ди Си Юнайтед» 3
- 28 октября 2019
- 17:13 Озил может перейти в «Интер Майами»
- 13 октября 2019
- 15:33 Эрикссон: «Фергюсон угрожал мне убийством, чтобы я не вызывал Руни в сборную» 1
- 11 октября 2019
- 19:33 «Это было бы крупное событие». Промоутер Хирн готов организовать боксерский поединок жен Руни и Варди
- 10 октября 2019
- 08:45 Видео Ибрагимович и Руни вошли в число претендентов на звание автора лучшего гола сезона в МЛС 3
- 9 октября 2019
- 15:35 Фото «Хорошо, что Ребека не подписана на нас». «Зенит» пошутил над скандалом с женами Варди и Руни 6
- 22 августа 2019
- 10:59 Видео Руни получил красную карточку в матче МЛС. Арбитр удалил игрока после просмотра видеоповтора 3
- 15 августа 2019
- 13:46 The Washington Post: Агент Озила провел переговоры с клубом МЛС
- 7 августа 2019
- 01:51 Daily Mail: Руни взял номер в честь букмекера. Он будет получать в «Дерби» в пять раз больше, чем средний игрок Чемпионшипа 1
- 6 августа 2019
- 16:37 «Дерби Каунти» объявил о подписании Руни. Он перейдет в клуб через полгода и будет играющим тренером 3
- 5 августа 2019
- 20:31 The Telegraph: Руни ведет переговоры с «Дерби Каунти». Он хочет стать играющим тренером 1
- 09:44 The Sun: Руни хочет начать тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед»
- 31 июля 2019
- 15:51 Видео Ибрагимович – Швайнштайгеру: «Ты выглядишь круто для 50-летнего» 4
- 17 июля 2019
- 00:58 Руни: «Главный минус Клоппа – он тренирует «Ливерпуль» 4
- 7 июля 2019
- 14:37 Руни предостерег Санчо от перехода в «Манчестер Юнайтед» 3
- 30 июня 2019
- 11:40 Руни считает, что ван Гаал как тренер лучше Фергюсона 3
- 08:07 Видео Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»