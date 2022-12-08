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    Ди Си Юнайтед - Новости

    Город Вашингтон
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.dcunited.mlsnet.com/
    Стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
    Тренер Уэйн Руни
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