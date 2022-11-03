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    «Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп»

    МЛС наказала «Ди Си Юнайтед» штрафом за несоблюдение политики разнообразия.

    Когда клуб назначал Уэйна Руни на пост главного тренера, в списке кандидатов не было хотя бы двух членов «недостаточно представленных групп».

    Речь идет о темнокожих специалистах. Это требование лиги.

    Сумма взыскания – 25 тысяч долларов.

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    Источник: The Independent

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102

      dragoff 1 час назад

      Они когда-нибудь начнут отстреливать белых, чтобы не расстраивать черных... Уникальные идиоты, любое изначально хорошее дело - доводят до глубокого абсурда

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      Рейтинг: +16224

      Fusballer 1 час назад

      Звездец. Скоро и передастов будут требовать в списках.

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      Рейтинг: +5229

      Enter2006 1 час назад

      Вы там посмотрю совсем ё*нулись...
      Нужно за опыт, за ум ценить, а не какого у тебя цвета член.

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