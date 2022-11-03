«Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп»

Они когда-нибудь начнут отстреливать белых, чтобы не расстраивать черных... Уникальные идиоты, любое изначально хорошее дело - доводят до глубокого абсурда
МЛС наказала «Ди Си Юнайтед» штрафом за несоблюдение политики разнообразия.
Когда клуб назначал Уэйна Руни на пост главного тренера, в списке кандидатов не было хотя бы двух членов «недостаточно представленных групп».
Речь идет о темнокожих специалистах. Это требование лиги.
Сумма взыскания – 25 тысяч долларов.
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