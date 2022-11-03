«Ди Си Юнайтед» оштрафовали за назначение Руни. В списке кандидатов на пост тренера не было двух членов «недостаточно представленных групп»

МЛС наказала «Ди Си Юнайтед» штрафом за несоблюдение политики разнообразия.

Когда клуб назначал Уэйна Руни на пост главного тренера, в списке кандидатов не было хотя бы двух членов «недостаточно представленных групп».

Речь идет о темнокожих специалистах. Это требование лиги.

Сумма взыскания – 25 тысяч долларов.

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