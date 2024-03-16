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    • «Ди Си Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Ди Си Юнайтед» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Ди Си Юнайтед
    16.03.2024, суббота, 21:00
    США. МЛС, 5 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.88
    Х
    3.8
    П2
    3.85
    Реклама, 18+
    Интер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ди Си Юнайтед
    24
    Alex Bono
    ВР
    97
    Кристофер МакВей
    ЦЗ
    3
    Lucas Bartlett
    ЦЗ
    22
    Аарон Эррера
    ПЗ
    4
    Матти Пелтола
    ОП
    43
    Матеуш Клих
    ЦП
    10
    Габриэл Пирани
    ЦП
    11
    Кристиан Дажоме
    ЛВ
    8
    Джаред Страуд
    ЛВ
    7
    Педру Сантуш
    ПВ
    20
    Кристиан Бентеке
    ЦФ
    Интер
    1
    Дрейк Каллендер
    ВР
    32
    Ноа Аллен
    ЛЗ
    6
    Томас Авилес
    ЦЗ
    21
    Николас Фрейре
    ЦЗ
    5
    Серхио Бускетс
    ОП
    41
    Давид Руис
    ОП
    16
    Роберт Тэйлор
    ЦП
    20
    Диего Гомес
    ЦП
    24
    Юлиан Грессель
    ПВ
    55
    Federico Redondo
    ЦФ
    8
    Леонардо Кампана
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Ди Си Юнайтед
    56
    Luis Zamudio
    ВР
    12
    Conner Antley
    ЦЗ
    45
    Matai Akinmboni
    ЦЗ
    14
    Martín Rodríguez
    ЦП
    25
    Jackson Hopkins
    ЦП
    17
    Jacob Murrell
    ЦФ
    27
    Kristian Fletcher
    ЦФ
    Интер
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    3-1-2-3-1
    24
    97
    МакВей
    3
    22
    Эррера
    4
    Пелтола
    43
    Клих
    10
    Пирани
    8
    Страуд
    11
    Дажоме
    7
    Сантуш
    20
    Бентеке
    3-2-2-1-2
    1
    Каллендер
    6
    Авилес
    21
    Фрейре
    32
    Аллен
    5
    Бускетс
    41
    Руис
    16
    Тэйлор
    20
    Гомес
    24
    Грессель
    8
    Кампана
    55
    Остались в запасе
    Ди Си Юнайтед
    Интер
    56
    Luis Zamudio
    ВР
    12
    Conner Antley
    ЦЗ
    45
    Matai Akinmboni
    ЦЗ
    14
    Martín Rodríguez
    ЦП
    25
    Jackson Hopkins
    ЦП
    17
    Jacob Murrell
    ЦФ
    27
    Kristian Fletcher
    ЦФ
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Остались в запасе
    56
    Luis Zamudio
    ВР
    12
    Conner Antley
    ЦЗ
    45
    Matai Akinmboni
    ЦЗ
    14
    Martín Rodríguez
    ЦП
    25
    Jackson Hopkins
    ЦП
    17
    Jacob Murrell
    ЦФ
    27
    Kristian Fletcher
    ЦФ
    Остались в запасе
    13
    Си-Джей дос Сантос
    ВР
    18
    Жорди Альба
    ЛЗ
    15
    Райан Сейлор
    ЦЗ
    27
    Сергей Кривцов
    ЦЗ
    43
    Лоусон Сандерленд
    ЦП
    49
    Шейнидер Борджелин
    ЦФ
    9
    Луис Суарес
    ЦФ
    Главный тренер
    Херардо Мартино
    Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» против «Интер Майами», 5-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» – «Интер Майами»

    Ди Си Юнайтед-Интер Майами смотерть онлайн 16 марта

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