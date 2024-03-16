Ди Си Юнайтед
16.03.2024, суббота, 21:00
США. МЛС, 5 тур
США. МЛС, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
1.88
Х
3.8
П2
3.85
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Интер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Alex Bono
ВР
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
4
Матти Пелтола
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
10
Габриэл Пирани
ЦП
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Педру Сантуш
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Интер
1
Дрейк Каллендер
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
6
Томас Авилес
ЦЗ
21
Николас Фрейре
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
41
Давид Руис
ОП
16
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Диего Гомес
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
55
Federico Redondo
ЦФ
8
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
14
Martín Rodríguez
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Jacob Murrell
ЦФ
27
Kristian Fletcher
ЦФ
Интер
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
3-1-2-3-1
24
97
МакВей
3
22
Эррера
4
Пелтола
43
Клих
10
Пирани
8
Страуд
11
Дажоме
7
Сантуш
20
Бентеке
3-2-2-1-2
1
Каллендер
6
Авилес
21
Фрейре
32
Аллен
5
Бускетс
41
Руис
16
Тэйлор
20
Гомес
24
Грессель
8
Кампана
55
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Интер
56
Luis Zamudio
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
14
Martín Rodríguez
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Jacob Murrell
ЦФ
27
Kristian Fletcher
ЦФ
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
12
Conner Antley
ЦЗ
45
Matai Akinmboni
ЦЗ
14
Martín Rodríguez
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
17
Jacob Murrell
ЦФ
27
Kristian Fletcher
ЦФ
Остались в запасе
13
Си-Джей дос Сантос
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Райан Сейлор
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
43
Лоусон Сандерленд
ЦП
49
Шейнидер Борджелин
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» против «Интер Майами», 5-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.
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