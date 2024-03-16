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Смотреть прямую трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» против «Интер Майами», 5-й тур МЛС на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ди Си Юнайтед» – «Интер Майами»

Матч будет транслировать «Pari».