США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Коламбус
|Ди Си Юнайтед
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Ди Си Юнайтед
|Орландо Сити
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Ди Си Юнайтед
|6 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Нью-Инглэнд Революшн
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Ди Си Юнайтед
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Коламбус
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Ди Си Юнайтед
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Ди Си Юнайтед
|13 тур
|30 апреля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Шарлотт
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Ди Си Юнайтед
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Нэшвилл
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Ди Си Юнайтед
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Ди Си Юнайтед
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Монреаль Импакт
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Интер
|Ди Си Юнайтед
|24 тур
|11 июня, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Ди Си Юнайтед
|26 тур
|18 июня, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Реал Солт-Лейк
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Цинциннати
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|03:30
|Нэшвилл
|Ди Си Юнайтед
|30 тур
|5 июля, среда
|03:30
|Даллас
|Ди Си Юнайтед
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Интер
|33 тур
|16 июля, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Ди Си Юнайтед
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Ди Си Юнайтед
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Филадельфия Юнион
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Чикаго Файр
|40 тур
|10 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Сан-Хосе
|40 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Ди Си Юнайтед
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Атланта Юнайтед
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|46 тур
|1 октября, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Ди Си Юнайтед
|46 тур
|5 октября, четверг
|03:30
|Остин
|Ди Си Юнайтед
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Нью-Йорк Сити