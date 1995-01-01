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    Ди Си Юнайтед - расписание

    Город Вашингтон
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.dcunited.mlsnet.com/
    Стадион стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
    Тренер Уэйн Руни
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Коламбус Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Ди Си Юнайтед Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Коламбус
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Орландо Сити Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Шарлотт
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Торонто Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Интер Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Цинциннати
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Нэшвилл Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		5 июля, среда 03:30 Даллас Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Интер
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		10 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Шарлотт Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		1 октября, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 03:30 Остин Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити
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