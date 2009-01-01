Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Баник - турнирная таблица

Острава
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски
Сайт:
http://www.fcb.cz/
Тренер:
Павел Врба
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Славия
2
Слован
3
Зброевка
4
Сигма
5
Спарта
6
Млада Болеслав
7
Градец-Кралове
8
Теплице
9
Яблонец
10
Виктория
11
Баник
12
Богемианс 1905
13
Пардубице
14
Артис
15
Словацко
16
Фастав
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
2
0
23
5
18
20
8
6
1
1
13
4
9
19
9
6
1
2
14
10
4
19
8
5
1
2
16
10
6
16
9
5
0
4
19
12
7
15
7
4
2
1
15
9
6
14
8
4
2
2
8
7
1
14
9
4
1
4
15
17
-2
13
8
4
1
3
10
8
2
13
8
2
4
2
16
15
1
10
8
3
0
5
5
15
-10
9
7
2
3
2
8
9
-1
9
8
1
2
5
7
13
-6
5
9
1
1
7
7
22
-15
4
8
0
3
5
5
14
-9
3
8
0
0
8
7
18
-11
0
Команда
1
Зброевка
2
Славия
3
Градец-Кралове
4
Млада Болеслав
5
Спарта
6
Яблонец
7
Теплице
8
Сигма
9
Слован
10
Баник
11
Богемианс 1905
12
Виктория
13
Словацко
14
Пардубице
15
Фастав
16
Артис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
0
1
9
5
4
12
4
3
1
0
13
4
9
10
4
3
1
0
6
3
3
10
3
3
0
0
8
1
7
9
4
3
0
1
9
5
4
9
4
3
0
1
7
3
4
9
6
2
1
3
10
12
-2
7
3
2
1
0
8
3
5
7
4
2
1
1
6
2
4
7
4
2
0
2
3
6
-3
6
3
1
2
0
3
1
2
5
5
1
2
2
8
10
-2
5
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
5
-3
1
5
0
0
5
2
9
-7
0
5
0
0
5
3
17
-14
0
Команда
1
Слован
2
Славия
3
Сигма
4
Зброевка
5
Спарта
6
Теплице
7
Виктория
8
Млада Болеслав
9
Артис
10
Градец-Кралове
11
Богемианс 1905
12
Пардубице
13
Яблонец
14
Баник
15
Словацко
16
Фастав
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
7
2
5
12
4
3
1
0
10
1
9
10
5
3
0
2
8
7
1
9
4
2
1
1
5
5
0
7
5
2
0
3
10
7
3
6
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
2
0
8
5
3
5
4
1
2
1
7
8
-1
5
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
1
1
2
2
4
-2
4
4
1
1
2
5
8
-3
4
5
1
1
3
5
8
-3
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
4
1
0
3
2
9
-7
3
5
0
1
4
3
11
-8
1
3
0
0
3
5
9
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
1
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+