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Чехия. Шанс Лига
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Баник
Результаты
€ 7 млн
Баник - результаты матчей
Острава
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски
Сайт:
http://www.fcb.cz/
Тренер:
Павел Врба
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Лига конференций. 2024/2025
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Плей-офф. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Чехия. Синот Лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Чемпионат Чехии. 2009/2010
Товарищеские матчи. 2009
Кубок УЕФА. первый круг 2008/2009
13.09 | 14:00
Баник
1 : 2
Пардубице
09.09 | 18:00
Яблонец
3 : 0
Баник
06.09 | 14:00
Млада Болеслав
4 : 0
Баник
29.08 | 21:00
Баник
1 : 0
Сигма
16.08 | 16:00
Баник
1 : 0
Артис
09.08 | 18:00
Градец-Кралове
2 : 1
Баник
01.08 | 18:00
Баник
0 : 4
Славия
25.07 | 18:00
Фастав
0 : 1
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