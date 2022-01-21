- 21 января 2022
- 20:10 Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
- 4 июля 2020
- 08:33 38-летний Барош объявил о завершении карьеры 1
- 7 октября 2018
- 06:07 Комличенко забил 11-й гол в 11-ти матчах чемпионата Чехии и лидирует в списке лучших бомбардиров 7
- 24 июля 2017
- 06:53 Петржела хочет вернуться к тренерской работе 2
- 20 мая 2017
- 01:37 Чешский защитник Быстронь повесился в своем доме 6
- 19 марта 2016
- 14:46 Петржела: «Поспорил с журналистом в прямом эфире, что «Зенит» не пройдет «Бенфику»
- 28 декабря 2015
- 12:29 Петржела назначен главным тренером «Баника» 2
- 3 сентября 2015
- 19:30 Тренер чешского «Баника» придумал оригинальное наказание для футболистов 7