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Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Состав
€ 7 млн
Баник - состав команды
Острава
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
Местски
Сайт:
http://www.fcb.cz/
Тренер:
Павел Врба
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Йедличка Мартин
Вра
28
€ 2 млн
24
Martin Hruby
Вра
-
16
Дячук Максим
Защ
23
€ 0.9 млн
3
Смит Родри
Защ
20
€ 0.6 млн
37
Халуш Матей
Защ
28
€ 0.3 млн
95
Хользер Даниэль
Защ
31
€ 0.275 млн
44
Шехич Элдар
Защ
26
€ 0.2 млн
81
Matúš Kmeť
Защ
-
44
Yevgeniy Skyba
Защ
-
8
Aboubacar Traore
Защ
-
99
Синявский Власий
Пол
29
€ 0.7 млн
8
Фридек Кристиан
Пол
27
€ 0.5 млн
4
Тьехи Христ
Пол
28
€ 0.3 млн
5
Jiri Boula
Пол
-
55
Artúr Musák
Пол
-
18
David Planka
Пол
-
83
Roan Nogha
Пол
-
14
Petr Jaroň
Пол
-
12
Гнинг Абдалла
Нап
27
€ 0.75 млн
15
Юрецка Вацлав
Нап
32
€ 0.7 млн
21
Кохут Михал
Нап
26
€ 0.5 млн
28
Кубала Филип
Нап
27
€ 0.225 млн
1
Viktor Budinský
Нап
-
66
Matúš Rusnák
Нап
-
17
Michal Frydrych
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 7
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