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Италия. Серия B
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Асколи
Новости
€ 6 млн
Асколи - новости команды
Асколи-Пичено
Италия. Серия B
Стадион:
Чино е Лильо Дель Лука
Сайт:
http://www.ascolicalcio.net
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Каррера близок к возвращению к работе
2025.01.26 10:42
1
Экс-врач «Спартака»: «Каррера – слабый тренер, он случайно выиграл РПЛ»
2024.09.27 20:08
36
Каррера готов вернуться в Россию после увольнения из «Асколи»
2024.09.27 17:51
8
Карреру уволили из клуба третьего итальянского дивизиона
2024.09.27 16:39
6
Каррера назвал сильнейшего игрока «Спартака» в чемпионском сезоне-2016/17
2024.06.02 14:28
3
Фото
Глушаков прокомментировал встречу с Каррерой: «Оставим взаимные обиды позади»
2024.05.30 16:09
2
Каррера оценил работу мэра Москвы Собянина
2024.05.28 20:20
4
Фабрегас вывел «Комо» в Серию А, «Венеция» Черышева и Ваноли – в плей-офф, «Асколи» Карреры вылетел
2024.05.11 00:34
Каррера вывел «Асколи» из зоны вылета
2024.04.27 19:45
«Спартак» поздравил Карреру с юбилеем
2024.04.22 14:07
3
Итальянский клуб подтвердил назначение Карреры
2024.03.13 01:42
1
Каррера нашел новую команду – он не тренировал почти три года
2024.03.13 00:36
1
Фото
Игрок Серии B потерял сознание на 1-й минуте матча. Клуб на следующий день сообщил, что его жизни ничего не угрожает
2019.02.02 11:31
1
Агент хавбека «Асколи» Нинковича подтвердил интерес со стороны «Спартака»
2018.11.21 18:23
4
«Спартак» интересуется полузащитником из Серии Б
2018.11.19 23:29
16
Автор дубля «Ювентуса» в ворота «Баварии» отправится в «Дженоа»
2018.07.26 08:05
1
Фанаты «Асколи» избили игроков своей команды
2018.03.12 07:53
4
Фото
«Ювентус» подписал форварда «Асколи» Орсолини и отдал его в аренду
2017.01.30 22:16
1
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