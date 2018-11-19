«Спартак» интересуется полузащитником из Серии Б

«Спартак» интересуется полузащитником «Асколи» Николой Нинковичем. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere Adriatico.

«Асколи» выступает в итальянской Серии Б, Нинкович играет на на позиции плеймейкера. Скауты российского клуба несколько раз приезжали в Италию и просматривали Нинковича. Сообщается, что «Спартак» может сделать предложение «Асколи» по футболисту в зимнее трансферное окно.

Нинковичу 23 года, в текущем сезоне Серии Б он сыграл в 11 матчах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.