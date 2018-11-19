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    «Спартак» интересуется полузащитником из Серии Б

    «Спартак» интересуется полузащитником «Асколи» Николой Нинковичем. Об этом сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere Adriatico.

    «Асколи» выступает в итальянской Серии Б, Нинкович играет на на позиции плеймейкера. Скауты российского клуба несколько раз приезжали в Италию и просматривали Нинковича. Сообщается, что «Спартак» может сделать предложение «Асколи» по футболисту в зимнее трансферное окно.

    Нинковичу 23 года, в текущем сезоне Серии Б он сыграл в 11 матчах, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    19.11.2018 23:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 20 ноября 2018, 22:52

      Скорее всего по привычке сми раздувают на Спартаке.
      Кононов же сказал что надо сначала познакомиться с командой.... о каких трансферах идет речь?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:48

      Как всегда товар может оказаться невысокого качества.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 ноября 2018, 12:09

      во куда зарылись ? может ещё в серию В залезете

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 20 ноября 2018, 10:26

      достали эти посредники, бабло тянуть с команд, суют всякий хлам, потом мы удивляемся , почему клуб так играет?....Сделайте как Лобановский, Бесков, Романцев, , соберите по стране 11 талантливых ребят, обучите и получите результат, в такой большой стране можно найти 11 ребят.....потом из них 9 человек будут давать результат и в сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 20 ноября 2018, 08:28

      А я интересуюсь Анжелиной Джоли...
      Может в зимнее рождественское окно?

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Дядя Серёжа 20 ноября 2018, 09:55

      А какая у нее сейчас трансферная стоимость?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 20 ноября 2018, 07:55

      Серия Б, 2 гола. Надо брать!

      5
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 ноября 2018, 05:26

      Что-то у Спартака мода на югов пошла, у Ростова - на исландцев ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:24

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

      -2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 ноября 2018, 00:32

      В полку Петковичей пополнение будет, если не утятина.

      4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 20 ноября 2018, 00:25

      Спартак интересуется или Измайлов? Это абсолютно разные вещи. Есть команда, а есть кто-то, кого интересует в первую очередь личный карман(((

      5
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