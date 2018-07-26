Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Автор дубля «Ювентуса» в ворота «Баварии» отправится в «Дженоа»

    Нападающий «Ювентуса» Андреа Фавилли продолжит карьеру в составе «Дженоа».

    Это стало известно после завершившегося матча Международного кубка чемпионов в США между «Юве» и «Баварией» (2:0). На пресс-конференции об этом рассказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

    В контракте футболиста с «Дженоа» будет прописана сумма, за которую туринцы смогут выкупить игрока обратно в случае необходимости.

    Фавилли стал автором дубля в ворота «Баварии» в сегодняшней игре. Он перешел из «Асколи» этим летом.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2018 08:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июля 2018, 10:13

      Мощный тип. Если Вьери-подобный понадобится - заберем)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11