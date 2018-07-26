Автор дубля «Ювентуса» в ворота «Баварии» отправится в «Дженоа»

Нападающий «Ювентуса» Андреа Фавилли продолжит карьеру в составе «Дженоа».

Это стало известно после завершившегося матча Международного кубка чемпионов в США между «Юве» и «Баварией» (2:0). На пресс-конференции об этом рассказал главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри.

В контракте футболиста с «Дженоа» будет прописана сумма, за которую туринцы смогут выкупить игрока обратно в случае необходимости.

Фавилли стал автором дубля в ворота «Баварии» в сегодняшней игре. Он перешел из «Асколи» этим летом.