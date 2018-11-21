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    Агент хавбека «Асколи» Нинковича подтвердил интерес со стороны «Спартака»

    Агент Неманья Богданович, представляющий интересы полузащитника «Асколи» Николы Нинковича, подтвердил, что его клиентом интересуется «Спартак».

    Ранее сообщалось, что скауты московского клуба несколько раз просматривали 23-летнего футболиста на матчах Серии В, и «Спартак» намерен сделать предложение по сербу в зимнее трансферное окно.

    «Это правда, московский клуб действительно проявлял интерес к Николе. Однако конкретики не последовало – «Спартак» только собирал информацию по Нинковичу, но предложений не делал», – сказал Богданович.

    Нинкович перешел в «Асколи» из «Дженоа» этим летом, заключив контракт сроком на три года. В текущем сезоне он провел в Серии В 11 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 800 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 18:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3438

      violator20 21 ноября 2018, 20:47

      Сложно что-то сказать про него. В далеко не самой сильной команде серии А закрепится не смог, все время по арендам. Федун как всегда смотрит что подешевле(.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 21 ноября 2018, 20:13

      Игрок,из серии В..,за 11 матчей,5 очков(2+3). У нас,даже таких игроков,не могут вырастить?

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      Рейтинг: +246

      RLoko 21 ноября 2018, 20:13

      Может Заиграево.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 ноября 2018, 18:34

      Итересс это ещё не предложение.
      Время покажет.

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