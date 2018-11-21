Агент хавбека «Асколи» Нинковича подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Сложно что-то сказать про него. В далеко не самой сильной команде серии А закрепится не смог, все время по арендам. Федун как всегда смотрит что подешевле(.
Агент Неманья Богданович, представляющий интересы полузащитника «Асколи» Николы Нинковича, подтвердил, что его клиентом интересуется «Спартак».
Ранее сообщалось, что скауты московского клуба несколько раз просматривали 23-летнего футболиста на матчах Серии В, и «Спартак» намерен сделать предложение по сербу в зимнее трансферное окно.
«Это правда, московский клуб действительно проявлял интерес к Николе. Однако конкретики не последовало – «Спартак» только собирал информацию по Нинковичу, но предложений не делал», – сказал Богданович.
Нинкович перешел в «Асколи» из «Дженоа» этим летом, заключив контракт сроком на три года. В текущем сезоне он провел в Серии В 11 матчей, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 800 тысяч евро.