Игрок Серии B потерял сознание на 1-й минуте матча. Клуб на следующий день сообщил, что его жизни ничего не угрожает

Встреча 22 тура второго дивизиона Италии «Лечче» – «Асколи» была остановлена на первой минуте.

Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне потерял сознание на шестой секунде после столкновения головами с нападающим Джакомо Береттой.

«Жизни Скавоне ничего не угрожает. Он останется под наблюдение врачей в ближайшие сутки, поскольку потерял сознание из-за сотрясения мозга», – Coriere dello Sport цитирует пресс-службу клуба из Лечче.

Матч перенесен на неопределенное время. Ожидается, что дата переигровки будет объявлена в ближайшее время.