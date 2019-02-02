Игрок Серии B потерял сознание на 1-й минуте матча. Клуб на следующий день сообщил, что его жизни ничего не угрожает

Даже матч перенесли,достойно. Здоровья парню.
Встреча 22 тура второго дивизиона Италии «Лечче» – «Асколи» была остановлена на первой минуте.
Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне потерял сознание на шестой секунде после столкновения головами с нападающим Джакомо Береттой.
«Жизни Скавоне ничего не угрожает. Он останется под наблюдение врачей в ближайшие сутки, поскольку потерял сознание из-за сотрясения мозга», – Coriere dello Sport цитирует пресс-службу клуба из Лечче.
Матч перенесен на неопределенное время. Ожидается, что дата переигровки будет объявлена в ближайшее время.
- Права на 31-летнего итальянца принадлежат «Парме».
- В июле он перешел в «Лечче» на правах сезонной аренды.
- В 18 играх всех турниров забил два гола.