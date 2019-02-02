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    Игрок Серии B потерял сознание на 1-й минуте матча. Клуб на следующий день сообщил, что его жизни ничего не угрожает

    Встреча 22 тура второго дивизиона Италии «Лечче»«Асколи» была остановлена на первой минуте.

    Полузащитник хозяев Мануэль Скавоне потерял сознание на шестой секунде после столкновения головами с нападающим Джакомо Береттой.

    «Жизни Скавоне ничего не угрожает. Он останется под наблюдение врачей в ближайшие сутки, поскольку потерял сознание из-за сотрясения мозга», – Coriere dello Sport цитирует пресс-службу клуба из Лечче.

    Матч перенесен на неопределенное время. Ожидается, что дата переигровки будет объявлена в ближайшее время.

    • Права на 31-летнего итальянца принадлежат «Парме».
    • В июле он перешел в «Лечче» на правах сезонной аренды.
    • В 18 играх всех турниров забил два гола.

    Источник: Coriere dello Sport

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    02.02.2019 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      RomanSV 2 февраля 2019, 18:35

      Даже матч перенесли,достойно. Здоровья парню.

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