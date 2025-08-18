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Вторая Лига Б группа 1
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Ангушт
Новости
Ангушт - новости команды
Назрань
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Сайт:
http://www.fc-angusht.ru/
Тренер:
Умар Мархиев
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«Ангушт» – «Дружба»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ангушт» – «Дружба»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Ангушт» – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 2.4
5 июня
«Кызылташ» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.0
29 мая
«Ангушт» – «Нарт»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.2
7 мая
«Динамо Ставрополь» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.77
2025.08.18 08:57
Прогноз на точный счeт матча «Ангушт» – «Ростов-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:59
Прогноз на точный счет матча «Кубань Холдинг» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:37
Прогноз на точный счeт матча «Легион» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:03
Прогноз на точный счeт матча «Ангушт» – «Спартак Нальчик»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 12:02
«Дружба» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.25 12:55
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 14:57
Игроки «Ангушта» окружили и избили судью после матча. Их отстранили от футбола на срок от 1 года до 2-х лет
2021.09.29 17:40
28
В «Ангуште» назвали бредом информацию о договорном матче со «Спартаком-Нальчик»
2018.03.01 18:01
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