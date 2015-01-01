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Вторая Лига Б группа 1
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Ангушт
Результаты
Ангушт - результаты матчей
Назрань
Вторая Лига Б группа 1
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
Сайт:
http://www.fc-angusht.ru/
Тренер:
Умар Мархиев
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1. 2024
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019
Россия. Кубок. 2018/2019
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018
Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015
Россия. Кубок. 2014/2015
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Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг. 2009
12.09 | 15:00
Ангушт
1 : 2
Спартак-Нальчик
05.09 | 18:00
Дружба
1 : 0
Ангушт
22.08 | 16:00
Ангушт
0 : 1
Севастополь
15.08 | 18:00
Ростов-2
0 : 0
Ангушт
08.08 | 16:30
Ангушт
0 : 0
Заря Луганск РФ
01.08 | 17:00
Рубин Я
3 : 2
Ангушт
25.07 | 16:30
Ангушт
0 : 0
Кызылташ
27.06 | 17:00
Севастополь
1 : 0
Ангушт
20.06 | 17:00
Ангушт
1 : 2
Ростов-2
13.06 | 17:00
Заря Луганск РФ
1 : 0
Ангушт
06.06 | 16:30
Ангушт
0 : 1
Рубин Я
30.05 | 16:00
Кызылташ
5 : 1
Ангушт
23.05 | 16:30
Ангушт
0 : 1
Дружба
16.05 | 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Ангушт
08.05 | 16:00
Ангушт
0 : 3
Нарт
02.05 | 16:00
Ангушт
2 : 0
Динамо-2 Мх
25.04 | 15:00
Нефтяник
1 : 0
Ангушт
18.04 | 15:30
Ангушт
1 : 0
Чайка-М
11.04 | 15:00
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
Ангушт
04.04 | 15:00
Астрахань
0 : 1
Ангушт
28.03 | 14:00
Победа
0 : 1
Ангушт
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