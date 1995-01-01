Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
|30 тур
|31 мая, пятница
|17:00
|Ангушт
|1:7
|Динамо
|29 тур
|24 мая, пятница
|18:00
|Дружба
|2:0
|Ангушт
|28 тур
|18 мая, суббота
|17:00
|Ангушт
|0:5
|Чайка
|26 тур
|4 мая, суббота
|16:30
|Ангушт
|0:1
|СКА
|17 тур
|30 апреля, вторник
|16:00
|Ангушт
|0:0
|Алания
|25 тур
|27 апреля, суббота
|16:00
|Ангушт
|0:3
|Черноморец
|24 тур
|21 апреля, воскресенье
|16:00
|Спартак-Нальчик
|2:1
|Ангушт
|23 тур
|17 апреля, среда
|16:00
|Ангушт
|0:3
|Волгарь
|22 тур
|12 апреля, пятница
|18:00
|Кубань
|1:0
|Ангушт
|21 тур
|8 апреля, понедельник
|16:00
|Ангушт
|0:3
|Краснодар-3
|27 тур
|30 марта, суббота
|15:00
|Биолог-Новокубанск
|3:1
|Ангушт
|19 тур
|23 марта, суббота
|00:00
|Ангушт
|3:0
|Академия им. Понедельника
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Тех. поражение
|18 тур
|16 марта, суббота
|15:00
|Легион
|1:0
|Ангушт
|16 тур
|4 ноября, воскресенье
|15:00
|Машук-КМВ
|1:1
|Ангушт
|15 тур
|27 октября, суббота
|15:00
|Ангушт
|0:1
|Дружба
|14 тур
|21 октября, воскресенье
|18:00
|Чайка
|5:0
|Ангушт
|13 тур
|14 октября, воскресенье
|15:00
|Ангушт
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|12 тур
|10 октября, среда
|15:00
|СКА
|0:0
|Ангушт
|11 тур
|5 октября, пятница
|18:00
|Черноморец
|1:0
|Ангушт
|10 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Ангушт
|1:1
|Спартак-Нальчик
|9 тур
|21 сентября, пятница
|17:30
|Волгарь
|2:1
|Ангушт
|8 тур
|16 сентября, воскресенье
|16:00
|Ангушт
|0:1
|Кубань
|7 тур
|9 сентября, воскресенье
|18:00
|Краснодар-3
|1:1
|Ангушт
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|17:00
|Академия им. Понедельника
|1:1
|Ангушт
|4 тур
|18 августа, суббота
|17:00
|Ангушт
|1:1
|Легион
|3 тур
|11 августа, суббота
|16:00
|Алания
|0:0
|Ангушт
|2 тур
|3 августа, пятница
|17:00
|Ангушт
|0:0
|Машук-КМВ
|1 тур
|25 июля, среда
|19:00
|Динамо
|0:1
|Ангушт