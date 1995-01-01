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    Ангушт - результаты

    Город Назрань
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-angusht.ru/
    Стадион Центральный им. Р. Аушева
    Тренер Умар Мархиев
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
    30 тур
    		31 мая, пятница 17:00 Ангушт 1:7 Динамо
    29 тур
    		24 мая, пятница 18:00 Дружба 2:0 Ангушт
    28 тур
    		18 мая, суббота 17:00 Ангушт 0:5 Чайка
    26 тур
    		4 мая, суббота 16:30 Ангушт 0:1 СКА
    17 тур
    		30 апреля, вторник 16:00 Ангушт 0:0 Алания
    25 тур
    		27 апреля, суббота 16:00 Ангушт 0:3 Черноморец
    24 тур
    		21 апреля, воскресенье 16:00 Спартак-Нальчик 2:1 Ангушт
    23 тур
    		17 апреля, среда 16:00 Ангушт 0:3 Волгарь
    22 тур
    		12 апреля, пятница 18:00 Кубань 1:0 Ангушт
    21 тур
    		8 апреля, понедельник 16:00 Ангушт 0:3 Краснодар-3
    27 тур
    		30 марта, суббота 15:00 Биолог-Новокубанск 3:1 Ангушт
    19 тур
    		23 марта, суббота 00:00 Ангушт 3:0 Академия им. Понедельника
    Тех. поражение
    18 тур
    		16 марта, суббота 15:00 Легион 1:0 Ангушт
    16 тур
    		4 ноября, воскресенье 15:00 Машук-КМВ 1:1 Ангушт
    15 тур
    		27 октября, суббота 15:00 Ангушт 0:1 Дружба
    14 тур
    		21 октября, воскресенье 18:00 Чайка 5:0 Ангушт
    13 тур
    		14 октября, воскресенье 15:00 Ангушт 0:1 Биолог-Новокубанск
    12 тур
    		10 октября, среда 15:00 СКА 0:0 Ангушт
    11 тур
    		5 октября, пятница 18:00 Черноморец 1:0 Ангушт
    10 тур
    		30 сентября, воскресенье 16:00 Ангушт 1:1 Спартак-Нальчик
    9 тур
    		21 сентября, пятница 17:30 Волгарь 2:1 Ангушт
    8 тур
    		16 сентября, воскресенье 16:00 Ангушт 0:1 Кубань
    7 тур
    		9 сентября, воскресенье 18:00 Краснодар-3 1:1 Ангушт
    5 тур
    		26 августа, воскресенье 17:00 Академия им. Понедельника 1:1 Ангушт
    4 тур
    		18 августа, суббота 17:00 Ангушт 1:1 Легион
    3 тур
    		11 августа, суббота 16:00 Алания 0:0 Ангушт
    2 тур
    		3 августа, пятница 17:00 Ангушт 0:0 Машук-КМВ
    1 тур
    		25 июля, среда 19:00 Динамо 0:1 Ангушт
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