Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
5
6
7
8
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
23
16
4
3
47
22
25
52
22
16
3
3
40
19
21
51
23
15
4
4
49
23
26
49
23
11
4
8
41
31
10
37
21
11
3
7
40
28
12
36
22
9
7
6
30
24
6
34
22
9
6
7
28
25
3
33
22
9
4
9
27
20
7
31
21
8
7
6
29
21
8
31
23
7
6
10
30
33
-3
27
22
6
5
11
27
35
-8
23
23
7
0
16
21
59
-38
21
12
5
2
5
18
21
-3
17
21
4
4
13
10
23
-13
16
23
4
2
17
19
50
-31
14
23
3
5
15
19
41
-22
14
Команда
3
4
5
6
8
10
11
12
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
9
1
2
26
13
13
28
11
8
2
1
19
11
8
26
11
7
2
2
25
10
15
23
12
7
0
5
26
19
7
21
11
6
3
2
21
12
9
21
11
6
2
3
26
11
15
20
12
5
4
3
19
14
5
19
11
5
3
3
18
13
5
18
11
5
2
4
16
10
6
17
11
5
0
6
14
21
-7
15
10
4
2
4
10
5
5
14
12
2
4
6
12
17
-5
10
6
3
1
2
9
8
1
10
11
2
3
6
9
16
-7
9
11
2
2
7
10
20
-10
8
10
2
2
6
5
10
-5
8
Команда
1
4
5
6
7
10
11
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
8
2
2
24
13
11
26
11
8
1
2
21
8
13
25
11
7
3
1
21
9
12
24
12
5
2
5
17
15
2
17
11
4
4
3
15
12
3
16
10
5
1
4
14
17
-3
16
11
4
3
4
10
12
-2
15
10
3
5
2
13
11
2
14
10
4
1
5
15
18
-3
13
11
3
4
4
9
12
-3
13
11
2
2
7
5
13
-8
8
11
2
2
7
11
19
-8
8
6
2
1
3
9
13
-4
7
12
2
0
10
9
30
-21
6
12
2
0
10
7
38
-31
6
12
1
2
9
10
25
-15
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире